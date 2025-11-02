Óriási fordulat! Orbán Viktor bejelentést tett a háborúval kapcsolatban!

Egyiptom felismerte a Trump elnök béketörekvéseiben rejlő lehetőségeket és a közel-keleti békekezdeményezések élére állt. Az eredmény: békecsúcs Sarm es-Sejkben és a gázai konfliktus lezárása – hangsúlyozta a magyar kormányfő.

Egyiptom és Szíszi elnök úr a globális békehálózat fontos tagja – írta Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor az egyiptomi elnökkel (FORRÁS: FACEBOOK) A miniszterelnök hozzátette: Egyiptom felismerte a Trump elnök béketörekvéseiben rejlő lehetőségeket és a közel-keleti békekezdeményezések élére állt. Az eredmény: békecsúcs Sarm es-Sejkben és a gázai konfliktus lezárása. Európa köszönettel tartozik Szíszi elnök úrnak! – hangsúlyozta a magyar kormányfő a Facebook-bejegyzésében.

