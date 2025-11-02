Hírlevél

Rendkívüli

Óriási fordulat! Orbán Viktor bejelentést tett a háborúval kapcsolatban!

Óriási fordulat! Orbán Viktor bejelentést tett a háborúval kapcsolatban!

32 perce
Egyiptom felismerte a Trump elnök béketörekvéseiben rejlő lehetőségeket és a közel-keleti békekezdeményezések élére állt. Az eredmény: békecsúcs Sarm es-Sejkben és a gázai konfliktus lezárása – hangsúlyozta a magyar kormányfő.
Egyiptom és Szíszi elnök úr a globális békehálózat fontos tagja – írta Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor az egyiptomi elnökkel (FORRÁS: FACEBOOK)
A miniszterelnök hozzátette: 

Egyiptom felismerte a Trump elnök béketörekvéseiben rejlő lehetőségeket és a közel-keleti békekezdeményezések élére állt. Az eredmény: békecsúcs Sarm es-Sejkben és a gázai konfliktus lezárása. Európa köszönettel tartozik Szíszi elnök úrnak!

– hangsúlyozta a magyar kormányfő a Facebook-bejegyzésében.

