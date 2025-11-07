Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Európának vissza kell fordulnia Ukrajna-politikája zsákutcájából

Brüsszel zsákutcába jutott Ukrajna-politikája miatt az európai vezetőknek új irányt kell találniuk – erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádióban, hangsúlyozva: a háború harctéri megoldásába vetett hit veszélyes illúzió, amely mérföldekre van a valóságtól. A miniszterelnök szerint a legnagyobb kérdés most az, képes lesz-e Ukrajna a háború után önállóan, külföldi segítség nélkül talpon maradni – a válasz azonban szerinte egyelőre inkább borús, mint reménykeltő.
Az európai politika következő fél évének nagy kérdése, hogyan lehet visszafordulni Brüsszel jelenlegi Ukrajna-politikájának zsákutcájából – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)
A Washingtonban előző este készített, pár órával a kormányfő és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt sugárzott interjúban Orbán Viktor kiemelte: az európaiak hisznek a háború harctéri megoldásában és abban, hogy egy legyőzött Oroszországot jóvátétel fizetésére lehet kötelezni, de nincs kidolgozott forgatókönyvük arra az esetre, ha ez nem így történik. Hozzátette, a brüsszeli elképzelés magyar fejjel mérföldekre van a realitásoktól", olyan illúzió, amibe komoly ember nem ringathatja magát.

 

Az a kérdés, hogy Ukrajna, ha vége a háborúnak, képes lesz-e önmagát fenntartó államként létezni 

– fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve, a válasz erre ma inkább borongós, mint biztató, és az a közmeggyőződés, hogy a szomszédos ország nem tud majd külföldi segítség nélkül talpon maradni.

 

