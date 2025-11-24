Kritikus pillanat: Orbán Viktor ma szembesíti az Európai Tanácsot a béke lehetőségével

„Ma délelőtt részt veszek az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén” – adta hírül közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök magyar videókapcsolaton tárgyal majd az uniós vezetéssel, amelyről elárulta: a háborúellenes álláspontját ezúttal sem fogja véka alá rejteni. „Európának a saját érdekeit kell követnie. A háborút le kell zárni, Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani, Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni” – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Európa előtt két lehetőség van (Forrás: Facebook)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a miniszterelnök már a napokban felhívta közösségi oldalán a figyelmet arra, hogy Európa előtt két lehetőség van: vagy visszafordul a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé, beleértve a brüsszeli bürokratákat is.

Orbán Viktor emlékeztetett, Európának már vannak tragikus tapasztalatai

„Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell nézniük azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét” – tette hozzá, majd a másik úttal kapcsolatban így fogalmazott:

„A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak.”

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai. „Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját” – hangsúlyozta.