Elképesztő részlet derült ki: Orbán Viktor ezt mondta Putyinnak

Orbán Viktor miniszterelnök az interjúban elmondta: 2008-ig azt gondolta helyes, ha a Nyugat kelet felé halad, és stabilizál országokat. Később kiderült, hogy az ukránok nem tudtak megerősödni, és nem jött létre nyugati egység Ukrajna nyugatosításában. Az európaiak azért nem támogatták ezt, mert érezték, hogy Oroszország már túl erős, és ebből konfliktus lehet.

Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor 2009-ben elmondta Vlagyimir Putyinnak, hogy 2010-től ő fogja vezetni Magyarországot újra.

Itt megállapodtak az együttműködés kereteiről. Itt az szerepelt, hogy történelmi kérdésekről nem beszélnek.

Közvetlen vonal van a két ország vezetői között. A miniszterelnök megjegyezte: ez a vonal ma is él.

A harmadik pont az volt, hogy minden évben egyszer találkoznak, elnöki szinten. A szankciós világig így is haladtak. Van a miniszterelnök fejében egy vízió, hogy Oroszország milyen szerepet játszik ma, és milyen szerepet fog játszani a következő évtizedek világpolitikájában, Európa történetében és a magyarok történetében. Ebből az adottságból szeretné a legtöbbet kihozni.