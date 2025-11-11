Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos járvány tizedeli az ukránokat a fronton – riasztó sebességgel terjed

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

Orbán Viktor

Elképesztő részlet derült ki: Orbán Viktor ezt mondta Putyinnak

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor miniszterelnök exkluzív interjúban válaszolt Rónai Egon kérdéseire az ATV Mérleg című műsorában. A beszélgetésben szóba került többek között Vlagyimir Putyinnal való kapcsolata is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVlagyimir PutyinOroszországEurópaMagyarország

Orbán Viktor miniszterelnök az interjúban elmondta: 2008-ig azt gondolta helyes, ha a Nyugat kelet felé halad, és stabilizál országokat. Később kiderült, hogy az ukránok nem tudtak megerősödni, és nem jött létre nyugati egység Ukrajna nyugatosításában. Az európaiak azért nem támogatták ezt, mert érezték, hogy Oroszország már túl erős, és ebből konfliktus lehet. 

Moszkva, 2024. július 5. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyal Moszkvában 2024. július 5-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor 2009-ben elmondta Vlagyimir Putyinnak, hogy 2010-től ő fogja vezetni Magyarországot újra. 

Itt megállapodtak az együttműködés kereteiről. Itt az szerepelt, hogy történelmi kérdésekről nem beszélnek.  

Közvetlen vonal van a két ország vezetői között. A miniszterelnök megjegyezte: ez a vonal ma is él.

A harmadik pont az volt, hogy minden évben egyszer találkoznak, elnöki szinten. A szankciós világig így is haladtak. Van a miniszterelnök fejében egy vízió, hogy Oroszország milyen szerepet játszik ma, és milyen szerepet fog játszani a következő évtizedek világpolitikájában, Európa történetében és a magyarok történetében. Ebből az adottságból szeretné a legtöbbet kihozni.

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt az ATV-nek – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!