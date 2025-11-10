Kiderült a titok: így lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán

A magyar miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videós bejegyzés egyedi betekintést ad Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni csúcstalálkozójának a nyilvánosság előtt eddig ismeretlen olyan részleteibe, amelyeket eredetileg csak a tárgyalódelegáció tagjai láthattak.







