Donald Trump így fogadta Orbán Viktor

Megérkezett a magyar delegáció a washingtoni csúcstalálkozóra. Orbán Viktort Donald Trump barátjaként fogadta a Fehér Házban.
Trump: Orbán Viktor nagyon jól vezeti az országát
Washingtonban zajlik az amerikai–magyar csúcstalálkozó, ahol Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke egyeztet Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével. A megbeszélés középpontjában a két ország stratégiai együttműködése áll. A megbeszélésen Orbán Viktor mellett részt vesz, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter és Orbán Balázs politikai igazgató is.
