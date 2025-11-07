Donald Trump így fogadta Orbán Viktor

Megérkezett a magyar miniszterelnök a Fehér Házba. Orbán Viktort személyesen Donald Trump fogadta.

Orbán Viktort az amerikai elnök a barátjaként fogadta Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Az Egyesült Államok elnöke szívélyesen fogadta a magyar miniszterelnököt.

Trump: Orbán Viktor nagyon jól vezeti az országát

Washingtonban zajlik az amerikai–magyar csúcstalálkozó, ahol Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke egyeztet Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével. A megbeszélés középpontjában a két ország stratégiai együttműködése áll. A megbeszélésen Orbán Viktor mellett részt vesz, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter és Orbán Balázs politikai igazgató is.



