Európában egyre durvább, egyre erőteljesebb háborús retorikával állunk szemben – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte: ma már az olyan kifejezések, mint a „háborús gazdaság” hétköznapiak lettek az európai politikában. Olyan kijelentések, hogy „2030-ra készen kell állni, hogy megvívjunk egy háborút”, ezek már nem váltanak ki semmilyen érdeklődést.

Orbán Viktor figyelmeztetett, Európa egy háborús állapot felé menetel (Fotó: Fisher Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI)

Szerinte Európa egy háborús állapot felé menetel és bevallottan egy háborús gazdaság felépítése a brüsszeli terv. Erről fogadnak el dokumentumokat, erről nyilatkoznak a vezetők.

Mi hoztunk egy döntést korábban: Magyarország képes arra, hogy a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett egy nemzeti, magyar gazdaságpolitikát építsen. Lehetséges folytatni azt a gazdaságpolitikát, amely nem a háború felé megy, hanem Magyarország nemzeti gazdasági érdekeit követi

– emlékeztetett.

Mint írta, ugyan van egy politikai civakodás, hogy a háború milyen hatással van a gazdaságra, de épeszű ember nem kérdőjelezi meg azt, hogy a háború rossz hatással van a magyar és az egész Európai Unió gazdaságára. Mégis, Magyarországnak egy háború által blokkolt gazdasági növekedés mellett is ki kell tartani a saját, nem háborús nemzeti gazdaságpolitikája mellett.

A korábban kitűzött célokat nem adjuk fel. Azt ígértük, abban állapodtunk meg a vállalkozókkal, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, és az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk

– emelte ki, majd rámutatott: a mai napon bejelentett 11 pontos gazdasági akciótervvel a kormány pontosan ezt tette.