Óriási beruházást jelentett be Orbán Viktor Zalaegerszegen – mutatjuk!

„Miért Zalaegerszeg? Az emberek miatt, de a cégnek máshol is vannak üzemei, így nemcsak az itteni munkásokról van szó, hanem az egész országban mindenfelé élő munkásokról" – mondta a miniszterelnök a Flextronics új gyárának átadásán.
A háborús időkben is érkeznek Magyarországra a nagy cégek, ezért a válasz az, hogy a magyar emberek miatt jönnek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ilyen technológiák nélkül komoly ipar nem jöhet létre – számolt be az eseményről a Magyar Nemzet.
Harmincöt milliárd forintos beruházásról van szó, több mint 200 embernek ad munkát ez a gyár, amely az autóipar előtt álló legfontosabb kihívásokra igyekszik választ adni
– mondta a miniszterelnök. Kiemelte, hogy Zala vármegyében a elmúlt években nőtt a foglalkoztatási ráta, és a reálkeresetek is 60 százalékkal emelkedtek.
Egyre többen jönnek vissza Zalába, amiben óriási szerepe van a Flextronicsnak
Orbán Viktor szerint elvi kérdés is meghúzódik emögött, kérdés, hogy kell-e a magyarok pénzét ilyen (autóipari, technológiai) gyárak támogatására adni.
„Az egyik iskola szerint a magyarok pénzét a legjobb módon költjük el, a teljesítmény és a jó befektetések pártján állunk, hogy legyen kiszámítható életpálya és tisztességes nyugdíj. A másik iskola a baloldali álláspont, ami az elszegényedés, az adóemelés iskolája" – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint azért is nagy dolog ez a mostani beruházás, mert
háború pusztít keleten, amely blokkolja az Európai Unió gazdasági lehetőségeit.
„Mindannyian tudják, hogy
vannak Európában olyan erők, amelyek folytatni akarják a háborút, amelyhez pénzre van szükségük, de ezt még az unokáinknak is fizetnie kellene
– emlékeztetett. Szerinte, ha így megy tovább, az európai iparnak lassan befellegzik.
Kitért arra is, hogy ha mindehhez hozzáadjuk, hogy a Flex beszállítóinak 70 százaléka magyar, az export pedig 90 százalék, igen fényes képet kapunk.
„Ez már nem egy sötét hely,
a magyar tudás és technológia, az innováció egyik fényes terepe ez, és ami ma működik, az holnap is működni fog.
A nyugodt kiszámítható környezet, ideértve a béke és a stabil adópolitika kérdését, mindezt Magyarország nemzeti kormánya a jövőben is garantálja – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor kedd reggeli Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket.
A kormányfő korábban annyit már elárult, hogy 35 milliárd forintos beruházásról van szó, mellyel 210 új munkahelyet teremtenek, köztük kutató- és fejlesztőmérnököknek is szép számmal.