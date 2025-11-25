Óriási beruházást jelentett be Orbán Viktor Zalaegerszegen – mutatjuk!

„Miért Zalaegerszeg? Az emberek miatt, de a cégnek máshol is vannak üzemei, így nemcsak az itteni munkásokról van szó, hanem az egész országban mindenfelé élő munkásokról" – mondta a miniszterelnök a Flextronics új gyárának átadásán.

A háborús időkben is érkeznek Magyarországra a nagy cégek, ezért a válasz az, hogy a magyar emberek miatt jönnek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ilyen technológiák nélkül komoly ipar nem jöhet létre – számolt be az eseményről a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök a Flextronics új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen, 2025. november 25-én. (Fotó: MTI/MKF/Fischer Zoltán)

Harmincöt milliárd forintos beruházásról van szó, több mint 200 embernek ad munkát ez a gyár, amely az autóipar előtt álló legfontosabb kihívásokra igyekszik választ adni

– mondta a miniszterelnök. Kiemelte, hogy Zala vármegyében a elmúlt években nőtt a foglalkoztatási ráta, és a reálkeresetek is 60 százalékkal emelkedtek.