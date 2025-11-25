Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Ezt tudnia kell!

Figyelem! Aki nem cserél SIM-kártyát, annak megszűnik a vonala az egyik hazai mobilszolgáltatónál

Orbán Viktor

Óriási beruházást jelentett be Orbán Viktor Zalaegerszegen – mutatjuk!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Harmincöt milliárd forintos kormányzati beruházással nyit új üzemet a Flextronics, ezzel 210 új munkahelyet teremtenek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök kedden Zalaegerszegen. Az új pozíciók között számos kutató- és fejlesztőmérnöki állás is lesz. A kormányfő kiemelte: Zala vármegyében az elmúlt években nőtt a foglalkoztatási ráta, és a reálkeresetek is emelkedtek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorZalaegerszegautóiparFlextronicsminiszterelnök

„Miért Zalaegerszeg? Az emberek miatt, de a cégnek máshol is vannak üzemei, így nemcsak az itteni munkásokról van szó, hanem az egész országban mindenfelé élő munkásokról" – mondta a miniszterelnök a Flextronics új gyárának átadásán.

A háborús időkben is érkeznek Magyarországra a nagy cégek, ezért a válasz az, hogy a magyar emberek miatt jönnek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ilyen technológiák nélkül komoly ipar nem jöhet létre – számolt be az eseményről a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök a Flextronics új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen, 2025. november 25-én. (Fotó: MTI/MKF/Fischer Zoltán)

Harmincöt milliárd forintos beruházásról van szó, több mint 200 embernek ad munkát ez a gyár, amely az autóipar előtt álló legfontosabb kihívásokra igyekszik választ adni 

– mondta a miniszterelnök. Kiemelte, hogy Zala vármegyében a elmúlt években nőtt a foglalkoztatási ráta, és a reálkeresetek is 60 százalékkal emelkedtek.

Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor – ezt önnek is látnia kell

Egyre többen jönnek vissza Zalába, amiben óriási szerepe van a Flextronicsnak

Orbán Viktor szerint elvi kérdés is meghúzódik emögött, kérdés, hogy kell-e a magyarok pénzét ilyen (autóipari, technológiai) gyárak támogatására adni.

„Az egyik iskola szerint a magyarok pénzét a legjobb módon költjük el, a teljesítmény és a jó befektetések pártján állunk, hogy legyen kiszámítható életpálya és tisztességes nyugdíj. A másik iskola a baloldali álláspont, ami az elszegényedés, az adóemelés iskolája" – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint azért is nagy dolog ez a mostani beruházás, mert 

háború pusztít keleten, amely blokkolja az Európai Unió gazdasági lehetőségeit.

„Mindannyian tudják, hogy

vannak Európában olyan erők, amelyek folytatni akarják a háborút, amelyhez pénzre van szükségük, de ezt még az unokáinknak is fizetnie kellene

– emlékeztetett. Szerinte, ha így megy tovább, az európai iparnak lassan befellegzik.

Kitért arra is, hogy ha mindehhez hozzáadjuk, hogy a Flex beszállítóinak 70 százaléka magyar, az export pedig 90 százalék, igen fényes képet kapunk.

„Ez már nem egy sötét hely, 

a magyar tudás és technológia, az innováció egyik fényes terepe ez, és ami ma működik, az holnap is működni fog.

A nyugodt kiszámítható környezet, ideértve a béke és a stabil adópolitika kérdését, mindezt Magyarország nemzeti kormánya a jövőben is garantálja – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kedd reggeli Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket.

A kormányfő korábban annyit már elárult, hogy 35 milliárd forintos beruházásról van szó, mellyel 210 új munkahelyet teremtenek, köztük kutató- és fejlesztőmérnököknek is szép számmal.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!