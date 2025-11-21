Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Orbán Viktor fogadta a korábbi finn belügyminisztert

5 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban megbeszélést folytatott Päivi Maria Räsänen korábbi finn belügyminiszterrel. Räsänen asszonnyal szemben bírósági eljárás zajlik Finnországban, mert közösségi média felületein 2019-ben megosztott egy bibliaidézetet, amivel kiállt a keresztény, bibliai tanításokon alapuló értékek mellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorPäivi Maria Räsänenfinn belügyminisztergenderideológia

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban megbeszélést folytatott Päivi Maria Räsänen korábbi finn belügyminiszterrel – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Budapest, 2025. november 21. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) megbeszélést folytat Päivi Maria Räsänen korábbi finn belügyminiszterrel (b2) a Karmelita kolostorban 2025. november 21-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytat Päivi Maria Räsänen korábbi finn belügyminiszterrel a Karmelita kolostorban 2025. november 21-én 
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A megbeszélésen a család fontosságáról és a genderideológia káros hatásairól egyeztettek. Räsänen asszonnyal szemben bírósági eljárás zajlik Finnországban, mert közösségi média felületein 2019-ben megosztott egy bibliaidézetet, amivel kiállt a keresztény, bibliai tanításokon alapuló értékek mellett

– közölték.

Orbán Viktor: Meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!