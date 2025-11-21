Orbán Viktor fogadta a korábbi finn belügyminisztert

A miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban megbeszélést folytatott Päivi Maria Räsänen korábbi finn belügyminiszterrel. Räsänen asszonnyal szemben bírósági eljárás zajlik Finnországban, mert közösségi média felületein 2019-ben megosztott egy bibliaidézetet, amivel kiállt a keresztény, bibliai tanításokon alapuló értékek mellett.
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban megbeszélést folytatott Päivi Maria Räsänen korábbi finn belügyminiszterrel – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A megbeszélésen a család fontosságáról és a genderideológia káros hatásairól egyeztettek. Räsänen asszonnyal szemben bírósági eljárás zajlik Finnországban, mert közösségi média felületein 2019-ben megosztott egy bibliaidézetet, amivel kiállt a keresztény, bibliai tanításokon alapuló értékek mellett
– közölték.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!