Orbán Viktor fogadta a korábbi finn belügyminisztert

A megbeszélésen a család fontosságáról és a genderideológia káros hatásairól egyeztettek. Räsänen asszonnyal szemben bírósági eljárás zajlik Finnországban, mert közösségi média felületein 2019-ben megosztott egy bibliaidézetet, amivel kiállt a keresztény, bibliai tanításokon alapuló értékek mellett