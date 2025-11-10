Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor fontos bejelentést tett

Már most is 100 ezer magyar embernek ad megélhetést 1400 amerikai vállalat. Na ezt most még jobban felpörgetjük: nemcsak mennyiségben, minőségben is! – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a videójában.
– Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek majd – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a videójában.

A magyar kormányfő hozzátette:

Hogy el tudjuk helyezni ennek a fontosságát itt, az univerzumban. Azt érdemes tudni, hogy Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működik, 1400-nak van befektetése, és körülbelül 100 ezer olyan honfitársunk van, aki ilyen vállalatokban keresi meg saját maga és a családja kenyerét. Az ilyen munkalehetőségek száma nőni fog. Ezek a beruházások egyébként jellemzően mind magas technológiai minőségű beruházásokat jelentenek, tehát nemcsak a munkahelyteremtés szempontjából fontosak, hanem a magyar gazdaság technológiai színvonalát eddig is emelték, és emelni is fogják

– hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.

