Orbán Viktor: Gloria victis!

Orbán Viktor a forradalom legyőzött hőseiről emlékezett meg közösségi médiafelületén, a „Gloria victis!” mondattal, aminek jelentése: dicsőség a legyőzötteknek! Ezt jelmondatként szokták használni a harcban elesettek és történelmi áldozatok emlékére.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti Gyásznappá november 4-t

A forradalom sorsát a november 4-i szovjet invázió pecsételte meg. Hajnalban az ország egész területén megindult a katonai megszállás. Reggel 5 óra 20 perckor hangzott el Nagy Imre híres rádióbeszéde, amelyben az ország és a világ közvéleményét tájékoztatta a hadüzenet nélküli fegyveres beavatkozásról.

A szovjet túlerő harckocsikkal vonult a fővárosba, de csak többnapos utcai harc során tudták felszámolni az ellenállást a Széna térnél, a Corvin-közben, Óbudán, Kőbányán, a VIII. és a IX. kerület több helyszínén, végül Csepelen is, november 11-én.

Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti Gyásznappá november 4-t. Az emléknapon félárbócra engedik Magyarország nemzeti lobogóját, majd a hagyományok szerint a Terror Háza Múzeum Hősök falánál gyertyagyújtással, a Rákoskeresztúri Újköztemető 300-as parcellájánál koszorúzással,