Orbán Viktor gratulált – mutatjuk, kinek

A 19 éves Márton Viviana az Egyenlítői-Guinea fővárosában, Malabóban rendezett tekvondó-világbajnokság zárónapján szerezte meg a magyar küldöttség újabb aranyérmét. A 62 kilogrammos kategóriában három győzelemmel lett világbajnok, miután a fináléban a semleges színekben induló orosz Lilija Huzinát verte. A versenyen kiemeltként a negyeddöntőben kapcsolódott be.

Orbán Viktor gratulált Márton Viviana világbajnoki címéhez

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

A győzelem után Orbán Viktor a Facebookon úgy fogalmazott:

A tegnapi nap legjobb pillanata. Márton Viviana is aranyérmet szerzett a női tekvandó-vb-n. Gratulálok!

A család számára különleges hétvége volt, hiszen pénteken Viviana ikertestvére, Márton Luana győzött a 67 kilogrammos kategóriában. A magyar csapat másik fiatalja, a 17 éves Salim Kamilah ötödik lett, miután a legjobb nyolc között esett ki.

Márton Viviana az elmúlt hetekben a kínai világbajnokságon ezüstérmes lett, most pedig világbajnoki aranyat szerzett a felnőtt mezőnyben.