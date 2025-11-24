Orbán Viktor megsemmisítő válasszal vágott vissza a DK vádaskodó képviselőjének

Orbán Viktort gyalázta a parlamentben a DK-s politikus, amire a miniszterelnök frappáns választ adott – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A kormányfő az Országgyűlés plenáris ülésén Barkóczi Balázsnak úgy fogalmazott: „Ha már gusztustalanságról beszél, fölhívnám a figyelmet arra, hogy Gréczy Zsolt háta mögött ül. Köszönöm szépen a figyelmet!”

Gréczy Zsolt intim képekkel próbálta felkelteni egy hölgy érdeklődését

De mire is célzott a miniszterelnök? Emlékezetes, 2019-ben több újság szerkesztőségét is megkereste egy ismeretlen levélíró egy 2015-ös történettel, ami arról szólt, hogy Gréczy, miután megismerkedett egy nővel, már másnap képeket küldözgetett neki magáról, hiányos öltözékben, foltos gatyában. Az ügy hatalmas port kavart, de a botrány csak fokozódott: a levélíró egy újabb fotócsomagot küldött, húsznál is több pornográf képpel, amelyeken a politikus már meztelenül fényképezte le magát a nőnek. A levél írója szerint hiába tiltotta le mindenhol a politikust, az tovább zaklatta, több év kellett, mire fel tudta dolgozni.