Orbán Viktor: Harcolnunk kell a háború ellen, mert megöl bennünket - a migráció pedig megváltoztat

Győrben Orbán Viktor beszédével került megrendezésre az első Háborúellenes Gyűlés, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása volt. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete volt.
Orbán Viktor: Mindenkinek fel kell emelnie a szavát a háború ellen
Az első, telt házas Háborúellenes Gyűlésen elmondott beszéde elején Orbán Viktor miniszterelnök üres papírlapokat kapott utalásként a legutóbbi ATV-s interjúja kapcsán híressé vált rajzokra. Orbán Viktor a beszéde elején megismételte, hogy külön interjút nem ad a külföldi befolyás alatt álló médiumoknak.
A nemzeti szuverenitás ügyében nem ismerek tréfát"
- mondta a miniszterelnök.
A miniszterelnök szólt arról is, hogy mindenkinek a háború ellenes támogatására számít, mert Európában jelenleh háborús veszély van.
Mindenkinek fel kell emelnie a szavát a háború ellen"
- mondta a kormányfő.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy a békére való felhívás, nem jelenti mások kirekesztését.
A miniszterelnök az ukrajnai korrupciós botránnyal kapcsolatban kiemelte, ezek a kérdések fontosak, ugyanakkor részletkérdések, a legfontosabb az Oroszország és az Ukrajna közti háború, és annak hatása Magyarországra, illetve a választókra.
Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez, de az, hogy mi békét tudunk teremteni, az nem lehetséges. Fontos kérdés, hogy amennyiben az európaiakat nem tudjuk meggyőzni, ki tudunk-e maradni a háborúból."
– jelentette ki a miniszterelnök.
A kormányfő elmondta, a kérdéshez hozzátartozik, hogy egy ilyen helyzetben milyen vezetők vannak Magyarország élén, és elég szuverének-e ahhoz, hogy kimaradjanak a háborúból.
A 2010 óta hozott döntéseink azt a célt is szolgálták, hogy szükség esetén kimaradjunk a háborúból"
– emelte ki Orbán Viktor.
Orbán Viktor szerint ma különböző okokból az egymással szemben álló felek nem akarnak békét kötni, ezért meg kell próbálni megmozdítani a világ nagyhatalmait, hogy rávegyék őket a békére.
Az ukránok esetében ez könnyebb, mert megszűnt szuverén országnak lenni
- vélekedett a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az oroszok esetében más a helyzet.
A kormányfő szólt arról is, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek, ha hiszünk benne. A mértéktartás és a méltányosság az a két erény, amire a magyar politikának épülnie kell. A háborúzó felek nem akarnak ma békét. A kormányfő szerint, ha akarnák, akkor béke lenne. Ő tavaly volt mindkét vezetőnél. Zelenszkijt két órán keresztül próbálta meggyőzni arról, hogy az idő ellenük dolgozik. Kérte, hogy használja őt arra, hogy próbáljon meg békét kötni. Ez az amerikai elnökválasztás előtt volt. Azt is mondta, hogy az amerikaiak kivonulnak majd mögülük, ha Donald Trump győz.
Orbán Viktor úgy vélte hogy, az ukránokat könnyebb rávenni a békére, mert megszűntek szuverénnek lenni.
A nyugatiak tartják el őket. Van eszköz a kezükben, hogy az ukránokat a béke felé motiválják"
- fűzte hozzá a miniszterelnök.
Orbán Viktor felidézte:
Két hónappal a háború kitörése után volt egy féltitkos tárgyalás az ukránok és az oroszok között a békéről. Az oroszok azt ajánlották, hogy két megyét magukhoz csatolnak, nem lesznek NATO-tagok, akkor béke lehet.
A miniszterelnök látta az erről szóló dokumentumot. Angolszász nyomásra az ukránok azonban ezt visszautasították. Hazamentek, és az oroszok kimondták, hogy négy megyét akarnak beilleszteni az orosz államba. Ez megtörtént, leszámítva egy megye 22 százalékát.
Az oroszok ezt nem adják fel, az idő az ő oldalukon van"
- mondta a kormányfő.
A miniszterelnök ezt követően az orosz-ukrán háború brutális oldalát igyekezett bemutatni.
Kiemelte:
ha jól csináljuk, akkor a mindennapi élet szenvedésétől megkímélhetjük a keleti fronton élő emberek százait."
Orbán Viktor elmondta, éppen ezért nem véletlen, hogy a Vatikán is teljes mellszélességgel támogatja a békével kapcsolatos törekvéseket.
Az európai vezetőkről tudnék mondani sokfélét, de azt, hogy velejéig romlottak, azt nem merem állítani. Éppen ezért, ha jól csináljuk, más nyugati vezetőket is meg tudunk szólítani"
- tette hozzá a miniszterelnök.
A háborúpárti erőkkel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hamarosan Csehországban is egy háborúellenes vezető fog hatalomra kerülni.
Babis korábban pénzügyminiszter volt, így biztos vagyok benne, hogy nem fognak támogatni semmit, ami pénzbe kerül nekik"
- jelentette ki Orbán Viktor.
Elmondta ugyanakkor, hogy Andrej Babis személyében egy újabb kiváló, harcossal gazdagodott a háborúellenesek csoportja.
Csehország nem az európai keresztény tradíciók alapján haladó ország, de legracionálisabb nép egész Európában. Ők tudják, ami most van, az rossz. Pénzügyileg biztosan. És miután Babis miniszterelnök úr korábban pénzügyminiszter volt, és minden számot kívülről tud, azt kizártnak tartom, hogy a csehek bármilyen politikát is támogassanak, ami nekik egy fillérbe is kerül.”
- mondta a miniszterelnök, aki ezt követően arról beszélt, hogy Magyarországnak azért kell védőpajzsról gondolkodnia, mert Magyarország egy rossz történelmi pályára lépett, és elveszítette az első világháborút. Trianonban ugyanis egy életképtelen Magyarországot hoztak létre.
Elvették az olajmezőket, bányáinkat, erdeinket. Magyarországnak meg kellett volna halnia
– fogalmazott a kormányfő.
Hazánknak úgy kell fejlődnie, hogy az ehhez szükséges lehetőségek hiányoznak. Magyarországnak így folyamatosan pénzügyi védőpajzsra van, volt, és lesz szüksége. Ez a magyar nemzet létezésének az adottsága"
- hangsúlyozta a miniszterelnök.
A miniszterelnök elmondta, hogy a védőpajzs jelenleg nem kell, de majd kellhet.
Magyarország épített ki védőpajzsot más irányban is, de az amerikai a legnagyobb, ami hasznos lehet"
- tette hozzá Orbán Viktor.
Orbán Viktor elmondta, sokféle védőpajzs van, az amerikai pajzs pedig nem fáj semmibe a magyar állampolgároknak.
Az Egyesült Államokkal kötött energiaügyi megállapodással kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte, a tárgyalások során sikerült meggyőznie arról Donald Trumpot, hogy az újabb szankciók hátrányosan érintenék a magyarokat.
Ennek a megegyezésnek az időtartamával kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte:
Ez az eredmény addig van így, amíg az elnök úgy akarja, tehát az ideje korlátlan.
A kormányfő szólt arról is, hogy a migrációból nem lehet kimaradni. Ott védekezni kell.
Ebben a modern világban a kormányfő szerint annál nagyobb dolog nem történhet az emberrel, minthogy magyarnak születik.
Aki nem beszélt magyarul, az nem tudja, miből marad ki. Ilyen fantasztikus nyelv nincs. Ebből megalkottak egy világirodalmat. Idegenekkel körülvéve, idegenként létezünk itt. Csak olyanok vesznek körül, akik nem a rokonaink. A magyar egy törzsi származású nép. Nem magunkat látjuk a világegyetemben, hanem egy folyamatot, aminek a részei vagyunk. Nem minden nemzet gondolkodik így. Amikor egy nyugati kimondja, hogy nemzet, az nem feltétlenül azt jelenti az ő nyelvében, mint a miénkben.
- mondta Orbán Viktor.
A kormányfő szerint harcolni kell a háború ellen, mert az megöl bennünket, a migráció pedig megváltoztat bennünket. Nem leszünk többé magyarok a hatása következtében.
Orbán Viktor elmondta azt is, hogy nem lát Európában egyetlen olyan országot sem, amely beengedte a migránsokat és boldogabb tőle. Mint mondta, szerinte a homogenitás érték, és nem kell feladni. Brüsszel ezt hátránynak gondolja, ezért cseréli ki a lakosságot.
Orbán Viktor a beszéde záró részében kitért a sorsdöntő jelentőségű holnapi magyar labdarúgó válogatott mérkőzésre is.
Nem egyszerű mérkőzés lesz, hanem jellempróba"
- mondta a miniszterelnök.