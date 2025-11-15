Orbán Viktor: Harcolnunk kell a háború ellen, mert megöl bennünket - a migráció pedig megváltoztat

Győrben Orbán Viktor beszédével került megrendezésre az első Háborúellenes Gyűlés, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása volt. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete volt.

Győrben tartotta első Háborúellenes Gyűlését a Digitális Polgári Körök ahol Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a nemzeti szuverenitás ügyében nem ismer tréfát”, valamint, hogy Magyarország minden körülmények között békepárti marad. Orbán szerint az ukrán háború lezárása kulcskérdés Európa jövője szempontjából, a béke érdekében pedig mozgósítani kell a világ nagyhatalmait. A kormányfő arról is beszélt, hogy a migráció megváltoztatja a nemzetet, és aki beengedi, az sosem lesz tőle boldogabb. Fotó: YouTube

Orbán Viktor: Mindenkinek fel kell emelnie a szavát a háború ellen

Az első, telt házas Háborúellenes Gyűlésen elmondott beszéde elején Orbán Viktor miniszterelnök üres papírlapokat kapott utalásként a legutóbbi ATV-s interjúja kapcsán híressé vált rajzokra. Orbán Viktor a beszéde elején megismételte, hogy külön interjút nem ad a külföldi befolyás alatt álló médiumoknak.

A nemzeti szuverenitás ügyében nem ismerek tréfát"

- mondta a miniszterelnök.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy mindenkinek a háború ellenes támogatására számít, mert Európában jelenleh háborús veszély van.

Mindenkinek fel kell emelnie a szavát a háború ellen"

- mondta a kormányfő.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a békére való felhívás, nem jelenti mások kirekesztését.

A miniszterelnök az ukrajnai korrupciós botránnyal kapcsolatban kiemelte, ezek a kérdések fontosak, ugyanakkor részletkérdések, a legfontosabb az Oroszország és az Ukrajna közti háború, és annak hatása Magyarországra, illetve a választókra.

Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez, de az, hogy mi békét tudunk teremteni, az nem lehetséges. Fontos kérdés, hogy amennyiben az európaiakat nem tudjuk meggyőzni, ki tudunk-e maradni a háborúból."

– jelentette ki a miniszterelnök.

A kormányfő elmondta, a kérdéshez hozzátartozik, hogy egy ilyen helyzetben milyen vezetők vannak Magyarország élén, és elég szuverének-e ahhoz, hogy kimaradjanak a háborúból.

A 2010 óta hozott döntéseink azt a célt is szolgálták, hogy szükség esetén kimaradjunk a háborúból"

– emelte ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint ma különböző okokból az egymással szemben álló felek nem akarnak békét kötni, ezért meg kell próbálni megmozdítani a világ nagyhatalmait, hogy rávegyék őket a békére.

Az ukránok esetében ez könnyebb, mert megszűnt szuverén országnak lenni

- vélekedett a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az oroszok esetében más a helyzet.