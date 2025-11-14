Hírlevél

kormányfő

Újabb pofon Magyar Péternek: kiderült, mennyien várják Orbán Viktor győzelmét

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
A magyar miniszterelnök Fehér Házban tett, látványos és eredményes találkozója és tárgyalása után a magyarok fele Orbán Viktor győzelmét valószínűsítette, míg a magyarok harmada a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert látta esélyesnek. A maradék 18 százalék nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni – derül ki a Nézőpont lefrissebb felméréséből.
kormányfőTisza PártFehér HázbanOrbán ViktornakfelmérésNézőpont IntézetMagyar Péter

A Nézőpont Intézet november 10. és 12. között azt kérdezte országos, a teljes felnőtt népességet reprezentáló mintán a magyaroktól, hogy szerintük „a következő országgyűlési választást Orbán Viktor vagy Magyar Péter fogja-e megnyerni”. A válaszokból egyértelműen kiderül, 

sokkal többen várják Orbán viktor győzelmét, mint a Tisza Pártét. 

Magyra Péter esélye igen alacsony. (forrás: Nézőpont Intézet)

 

Mint írták, Orbán Viktornak a Fehér Házban tett, látványos és eredményes találkozója és tárgyalása után a magyarok fele (50 százalék) a kormányfő győzelmét valószínűsítette, míg a magyarok harmada (32 százalék) a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert látta esélyesnek. A maradék 18 százalék nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni.

A felmérés szerint az esélyességről szóló várakozás különösen a bizonytalan szavazók (a teljes minta 15 százaléka) esetében lehet fontos, akik nem az egyik vagy másik párt iránt érzett szimpátia, hanem sok esetben a feltételezett győzteshez húzás alapján szavaznak. 

Arra voksolnak, akiről feltételezik, hogy győzni fog. 

A bizonytalanok 42 százaléka mondta azt, hogy Orbán Viktor és csak 10 százaléka azt, hogy Magyar Péter fogja megnyerni a következő választást, mintegy felük (48 százalék) erre a kérdésre sem tudott válaszolni és az is lehet, hogy nem fog a választáson részt venni – közölte a Nézőpont Intézet.

 

