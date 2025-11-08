Orbán Viktor: Megcsináltuk!

Megcsináltuk! − ezzel a bejegyzéssel és egy képpel üzent Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműsítve, hogy minden értelemben sikeres volt a magyar delegáció látogatása Washingtonban.

Amikor egy kép többet mond minden szónál - Orbán Viktor röviden értékelt

Fotó: Orbán Viktor FB-oldala

Érdemes néhány dolgot felidézni belőle:

Korábban lapunk megírta, hogy továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – Orbán Viktor rövid videóban jelentette be a legnagyobb eredményt, amelyet a washingtoni tárgyalások során sikerült elérniük. Megállapodás született Paks 2-ről is.

A megállapodás fontos és lényegi része, hogy a paksi beruházást korábban érintő amerikai szankciókat nem egyszerűen felfüggesztik, hanem eltörlik.

Megnyitjuk az utat a nukleáris kiserőművek előtt – ez azt jelenti, hogy Magyarországon is épülnek SMR (kis moduláris reaktorok), amik alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiát termelnek, és legfeljebb 300 MW teljesítménnyel bírnak. Ilyenekből áll majd „Paks 3" is, amelynek létjogosultságáról korábban Lantos Csaba energiaügyi miniszter is beszélt.

Modern technológiát kapunk a használt fűtőanyag tárolására

Fűtőanyagot vásárolunk egy amerikai cégtől.

A nemzetközi sajtó is aktívan értékelte Orbán Viktor és Donald Trump találkozóját.