Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Megcsináltuk!

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország történelmi diplomáciai sikert aratott Washingtonban. Erre utal Orbán Viktor legújabb bejegyzése, amelyben annyit mond a miniszterelnök: megcsináltuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorenergiaárakMagyarország

Megcsináltuk! − ezzel a bejegyzéssel és egy képpel üzent Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműsítve, hogy minden értelemben sikeres volt a magyar delegáció látogatása Washingtonban. 

Orbán Viktor
Amikor egy kép többet mond minden szónál - Orbán Viktor röviden értékelt
Fotó: Orbán Viktor FB-oldala 

Érdemes néhány dolgot felidézni belőle:

  1. Korábban lapunk megírta, hogy továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár – Orbán Viktor rövid videóban jelentette be a legnagyobb eredményt, amelyet a washingtoni tárgyalások során sikerült elérniük.
  2. Megállapodás született Paks 2-ről is.
  • A megállapodás fontos és lényegi része, hogy a paksi beruházást korábban érintő amerikai szankciókat nem egyszerűen felfüggesztik, hanem eltörlik. 
  • Megnyitjuk az utat a nukleáris kiserőművek előtt – ez azt jelenti, hogy Magyarországon is épülnek SMR (kis moduláris reaktorok), amik alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiát termelnek, és legfeljebb 300 MW teljesítménnyel bírnak. Ilyenekből áll majd „Paks 3" is, amelynek létjogosultságáról korábban Lantos Csaba energiaügyi miniszter is beszélt.
  • Modern technológiát kapunk a használt fűtőanyag tárolására
  • Fűtőanyagot vásárolunk egy amerikai cégtől.

A nemzetközi sajtó is aktívan értékelte Orbán Viktor és Donald Trump találkozóját.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!