Orbán Viktor: Ha nem vagy ott az asztalnál, akkor az étlapon vagy, jobb az asztalnál lenni!

Hát Gulyás Gergelyt hallhatták, hogy éppen hány programot viszünk, első otthonteremtés, adócsökkentések, van nekem munkám itthon bőven. Én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak azért kell belematatnunk ezekbe a béketárgyalásokba, azért kell ott lennünk, hogy a végén, amikor létrejön egy új európai biztonsági rendszer, az nehogy olyan legyen, ami nekünk rossz. Ahhoz meg ott kell lenni az asztalnál, ha nem vagy ott az asztalnál, akkor az étlapon vagy. Jobb az asztalnál lenni!