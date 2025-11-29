Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ha nem vagy ott az asztalnál, akkor az étlapon vagy, jobb az asztalnál lenni!

A magyarok sorsáról a magyarok döntenek! Míg az EU a kispadról nézi a béketárgyalásokat, mi nem szeretnénk másokra bízni a magyarok sorsát.
- Én nem azért vagyok benne a béketárgyalásokban, mert nem bírok magammal, meg hogy nem lenne elég munkám itthon – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök Nyíregyházán, a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A miniszterelnök hozzátette:

Hát Gulyás Gergelyt hallhatták, hogy éppen hány programot viszünk, első otthonteremtés, adócsökkentések, van nekem munkám itthon bőven. Én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak azért kell belematatnunk ezekbe a béketárgyalásokba, azért kell ott lennünk, hogy a végén, amikor létrejön egy új európai biztonsági rendszer, az nehogy olyan legyen, ami nekünk rossz. Ahhoz meg ott kell lenni az asztalnál, ha nem vagy ott az asztalnál, akkor az étlapon vagy. Jobb az asztalnál lenni!

– hangsúlyozta a magyar kormányfő.

 

