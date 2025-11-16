Orbán Viktor elárulta, mi az, amelynél nagyobb dolog az emberrel nem történhet

„Két csata, egy cél: meg kell őrizni a magyar jövőt” – jelentette ki közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzéséhez magyarázatként egy videórészletet is posztolt, amelyben Orbán Viktor a Háborúellenes gyűlésen a migrációról és a háborúról osztotta meg gondolatait.

Orbán Viktor a Háborúellenes gyűlésen a migrációról és a háborúról osztotta meg gondolatait (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI)

A miniszterelnök elárulta, sokáig azt gondolta, Magyarország létezésének legnagyobb fenyegetése a migráció, azonban belépett emellé a háború. – Ma két, létében bennünket fenyegető dolog történik Európában. Az egyiket úgy hívják, háború, amivel szemben összegyülekeztünk ma, a másikat úgy hívják, hogy migráció. És mind a háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni – magyarázta, majd hozzátette: utóbbiból nem lehet kimaradni, mert itt van a határon, védekezni kell.

– Én nem tudom, hogy már ebben a modern világban, hogy ki hogyan gondolkodik a saját identitásáról, a saját meg a gyerekei, meg az unokái jövőjéről. De én minden patetizmus nélkül mondom azt. Szerintem annál nagyobb dolog az emberrel nem történhet, mint hogy magyarnak születik. Fantasztikus dolog – hangoztatta.

Mint arról az Origo is beszámolt, szombaton megrendezték Győrben az első Háborúellenes gyűlést, amelyen beszédet mondott a kormányfő és több ismert közéleti szereplő is. A rendezvény célja az volt, hogy országos békemozgalommá formálja a DPK kezdeményezését.

A gyűlésen Orbán Viktor többek között arról beszélt, a nemzeti szuverenitás ügyében „nem ismer tréfát”, Magyarország minden körülmények között békepárti marad. Szerinte az ukrán háború lezárása kulcskérdés Európa jövője szempontjából, a béke érdekében pedig mozgósítani kell a világ nagyhatalmait. A kormányfő arról is beszélt, hogy a migráció megváltoztatja a nemzetet, és aki beengedi, az sosem lesz tőle boldogabb.