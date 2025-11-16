Színfalak mögött: Orbán Viktor exkluzív felvételeket osztott meg a Háborúellenes Gyűlésről

Eddig nem látott felvételeket osztott meg a Háborúellenes Gyűlés backstage-éből közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Mint arról az Origo is beszámolt, szombaton megrendezték az első Háborúellenes Gyűlést Győrben, amelyen beszédet mondott a kormányfő és több ismert közéleti szereplő is. A rendezvény célja az volt, hogy országos békemozgalommá formálja a Digitális Polgári Körök kezdeményezését.
A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök tartott beszédet, de mellette felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A politikai felszólalásokat zenés és kulturális programok, valamint kerekasztal-beszélgetések kísérték. A színpadon számos közismert személyiség is megjelent:
- Rákay Philip producer,
- Szabó Zsófi színésznő és műsorvezető,
- Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
- Békés Márton történész-politológus,
- Nacsa Olivér humorista,
- Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
- Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
- Görbicz Anita, a 233-szoros válogatott kézilabdázó.