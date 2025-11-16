Színfalak mögött: Orbán Viktor exkluzív felvételeket osztott meg a Háborúellenes Gyűlésről

Eddig nem látott felvételeket osztott meg a Háborúellenes Gyűlés backstage-éből közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Mint arról az Origo is beszámolt, szombaton megrendezték az első Háborúellenes Gyűlést Győrben, amelyen beszédet mondott a kormányfő és több ismert közéleti szereplő is. A rendezvény célja az volt, hogy országos békemozgalommá formálja a Digitális Polgári Körök kezdeményezését.

Orbán Viktor miniszterelnök és Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök tartott beszédet, de mellette felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A politikai felszólalásokat zenés és kulturális programok, valamint kerekasztal-beszélgetések kísérték. A színpadon számos közismert személyiség is megjelent: