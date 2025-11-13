Orbán Viktor üzent a mai meccsel kapcsolatban – mutatjuk, mit

Hírlevél

A miniszterelnök is buzdítja a magyar válogatottat a ma esti Örményország–Magyarország világbajnoki selejtező előtt. A tét hatalmas: győzelem esetén Marco Rossi csapata biztosítja helyét a pótselejtezőn, és tovább álmodhat a 2026-os világbajnokságról.
Orbán ViktorHajrá magyarokválogatottmeccsJereván

Orbán Viktor a közösségi oldalán rövid, de lelkes üzenettel buzdította a magyar labdarúgó-válogatottat a csütörtök esti, sorsdöntő világbajnoki selejtező előtt.

A miniszterelnök a bejegyzésében ezt írta:

Mindenki szurkoljon!

Hajrá, Magyarország!”

A magyar válogatott ma 18 órakor lép pályára Jerevánban, ahol Örményország lesz Marco Rossi együttesének ellenfele. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

A találkozó tétje óriási: a magyar csapat a selejtezőcsoport második helyén áll, és győzelem esetén biztosan megszerzi a pótselejtezőt érő pozíciót.

Ha Örményország legyőzné Magyarországot, akkor megelőzné a Rossi-csapatot, és átvenné a második helyet a tabellán. A szurkolók támogatására tehát most különösen nagy szükség van.

Ma este tehát minden szem Jerevánra szegeződik: egy győzelem nemcsak a pótselejtezőt, hanem egy újabb történelmi futballpillanatot is jelenthet Magyarországnak.

 

