Orbán Viktor is készül a meccsre: Mindent bele!

Orbán Viktor is biztatja a magyar labdarúgó-válogatottat a sorsdöntő világbajnoki selejtező előtt.
Nemsokára kezdődik a magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezője, és erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
Egy fotóalbumban került bemutatásra a mérkőzésre való felkészülés, melynek eseményeiről lapunk sportoldala is beszámol.
Amennyiben csapatunk legalább döntetlent ér el, úgy biztosítja a helyét a világbajnoki pótselejtezőn, de még a csoportelsőségről se mondtunk le, bár ahhoz egy nagyobb csoda kellene.
