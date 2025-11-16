Orbán Viktor is készül a meccsre: Mindent bele!

Hírlevél

Orbán Viktor is biztatja a magyar labdarúgó-válogatottat a sorsdöntő világbajnoki selejtező előtt.
Nemsokára kezdődik a magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezője, és erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.

Orbán Viktor üzenete: Harcra fel!
Orbán Viktor üzenete: Harcra fel!
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

Egy fotóalbumban került bemutatásra a mérkőzésre való felkészülés, melynek eseményeiről lapunk sportoldala is beszámol.

Amennyiben csapatunk legalább döntetlent ér el, úgy biztosítja a helyét a világbajnoki pótselejtezőn, de még a csoportelsőségről se mondtunk le, bár ahhoz egy nagyobb csoda kellene.

 

