Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta már?

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

Megemlékezés

Terrortámadás Bécs belvárosában – négy ember életét vesztette

Orbán Viktor

Újabb magyar hős esett el a fronton – Orbán Viktor megrendítő hírlevele!

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háború újabb magyar életet követelt, így hetven főre emelkedett elhunyt honfitársaink száma. A miniszterelnök legfrissebb hírlevelében arról írt, hogy Orbán Viktor szerint a békéhez erőre van szükség, miközben Európa egyre közelebb sodródik a háborúhoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorkárpátaljai magyarOtthon Start Program14. havi nyugdíjDonald TrumpMagyar Péter

Orbán Viktor a digitális polgári köröknek küldött hírlevelében arról tájékoztatott, hogy a háború ismét magyar életet követelt. Emellett beszámolt az elmúlt évtizedek legnagyobb honvédelmi gyakorlatának, az Adaptive Hussars-nak a lezárásáról, és több fontos bejelentést is tett: jön a 14. havi nyugdíj, új otthonteremtési könnyítések lépnek életbe, valamint november 7-én Washingtonban tárgyal Donald Trumppal.

Orbán Viktor
Orbán Viktor beszámolt az elmúlt évtizedek legnagyobb honvédelmi gyakorlatának, az Adaptive Hussars-nak a lezárásáról
Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Újabb kárpátaljai magyar katona esett el

Újabb kárpátaljai magyar katona, Sima Zoltán esett el a Donyeck megyei harcokban. Már több mint hetven magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak.” 

– írta Orbán Viktor.

A miniszterelnök ismét hangsúlyozta: Európa háború felé tart, és „új fegyverkezési verseny küszöbén állunk”. Úgy fogalmazott, ha szerencsénk lesz, „a nyugat-európai vezetők előbb buknak bele a háborús politikába, mintsem kitörhetne a harmadik világháború”. A levélben Macron történelmi mélypontra süllyedt népszerűségét és Németország belső válságát is példaként említette. A miniszterelnök szerint Magyarország akkor tud erős maradni, ha békét, biztonságot és kiszámíthatóságot kínál a polgárainak – nem pedig háborús retorikát és megszorításokat.

Tizennegyedik havi nyugdíj kontra tiszás megszorítások – két világ küzdelme

14. havi nyugdíj és otthonteremtési könnyítések

A kormányfő bejelentette: döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről.

A kormány célja, hogy minél több pénz maradjon a magyar emberek zsebében, míg a baloldali és tiszás közgazdászok megszorításokat és nyugdíjadót sürgetnek.” 

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy november 15-től újabb könnyítések jönnek az Otthon Start hitelnél, többek között rugalmasabb TB-igazolással és az első lakásszerzők definíciójának pontosításával. Kiemelte: 

Magyarországon továbbra is az uniós átlag alatt maradnak a rezsiárak – 100 kWh villamos energia Magyarországon 10,4 euróba kerül, míg Németországban ennek csaknem négyszeresét fizetik.

Közelgő találkozó Trumppal

A miniszterelnök megerősítette, hogy november 7-én Washingtonban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel, ahol a felek áttekintik a magyar–amerikai kapcsolatok teljes spektrumát, és a stratégiai együttműködés megerősítéséről is egyeztetnek.

Orbán Viktor
A miniszterelnök élesen bírálta Magyar Pétert a Tisza Párt Etikai kódexe miatt
Fotó: Hatlaczki Balázs

„Hogy nem szakad le az ég?!” – reagált Magyar Péterre

A kormányfő élesen bírálta a Tisza Párt elnökét Etikai kódex-javaslata miatt. Így fogalmazott: 

Lehallgatja a feleségét, zsarolja, bántalmazza, majd etikáról beszél. Megáll az ész!” 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!