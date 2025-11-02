Újabb magyar hős esett el a fronton – Orbán Viktor megrendítő hírlevele!

Orbán Viktor a digitális polgári köröknek küldött hírlevelében arról tájékoztatott, hogy a háború ismét magyar életet követelt. Emellett beszámolt az elmúlt évtizedek legnagyobb honvédelmi gyakorlatának, az Adaptive Hussars-nak a lezárásáról, és több fontos bejelentést is tett: jön a 14. havi nyugdíj, új otthonteremtési könnyítések lépnek életbe, valamint november 7-én Washingtonban tárgyal Donald Trumppal.
Újabb kárpátaljai magyar katona esett el
Újabb kárpátaljai magyar katona, Sima Zoltán esett el a Donyeck megyei harcokban. Már több mint hetven magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak.”
– írta Orbán Viktor.
A miniszterelnök ismét hangsúlyozta: Európa háború felé tart, és „új fegyverkezési verseny küszöbén állunk”. Úgy fogalmazott, ha szerencsénk lesz, „a nyugat-európai vezetők előbb buknak bele a háborús politikába, mintsem kitörhetne a harmadik világháború”. A levélben Macron történelmi mélypontra süllyedt népszerűségét és Németország belső válságát is példaként említette. A miniszterelnök szerint Magyarország akkor tud erős maradni, ha békét, biztonságot és kiszámíthatóságot kínál a polgárainak – nem pedig háborús retorikát és megszorításokat.
14. havi nyugdíj és otthonteremtési könnyítések
A kormányfő bejelentette: döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről.
A kormány célja, hogy minél több pénz maradjon a magyar emberek zsebében, míg a baloldali és tiszás közgazdászok megszorításokat és nyugdíjadót sürgetnek.”
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy november 15-től újabb könnyítések jönnek az Otthon Start hitelnél, többek között rugalmasabb TB-igazolással és az első lakásszerzők definíciójának pontosításával. Kiemelte:
Magyarországon továbbra is az uniós átlag alatt maradnak a rezsiárak – 100 kWh villamos energia Magyarországon 10,4 euróba kerül, míg Németországban ennek csaknem négyszeresét fizetik.
Közelgő találkozó Trumppal
A miniszterelnök megerősítette, hogy november 7-én Washingtonban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel, ahol a felek áttekintik a magyar–amerikai kapcsolatok teljes spektrumát, és a stratégiai együttműködés megerősítéséről is egyeztetnek.
„Hogy nem szakad le az ég?!” – reagált Magyar Péterre
A kormányfő élesen bírálta a Tisza Párt elnökét Etikai kódex-javaslata miatt. Így fogalmazott:
Lehallgatja a feleségét, zsarolja, bántalmazza, majd etikáról beszél. Megáll az ész!”