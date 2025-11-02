Újabb magyar hős esett el a fronton – Orbán Viktor megrendítő hírlevele!

Orbán Viktor a digitális polgári köröknek küldött hírlevelében arról tájékoztatott, hogy a háború ismét magyar életet követelt. Emellett beszámolt az elmúlt évtizedek legnagyobb honvédelmi gyakorlatának, az Adaptive Hussars-nak a lezárásáról, és több fontos bejelentést is tett: jön a 14. havi nyugdíj, új otthonteremtési könnyítések lépnek életbe, valamint november 7-én Washingtonban tárgyal Donald Trumppal.

Orbán Viktor beszámolt az elmúlt évtizedek legnagyobb honvédelmi gyakorlatának, az Adaptive Hussars-nak a lezárásáról

Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Újabb kárpátaljai magyar katona esett el

Újabb kárpátaljai magyar katona, Sima Zoltán esett el a Donyeck megyei harcokban. Már több mint hetven magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak.”

– írta Orbán Viktor.

A miniszterelnök ismét hangsúlyozta: Európa háború felé tart, és „új fegyverkezési verseny küszöbén állunk”. Úgy fogalmazott, ha szerencsénk lesz, „a nyugat-európai vezetők előbb buknak bele a háborús politikába, mintsem kitörhetne a harmadik világháború”. A levélben Macron történelmi mélypontra süllyedt népszerűségét és Németország belső válságát is példaként említette. A miniszterelnök szerint Magyarország akkor tud erős maradni, ha békét, biztonságot és kiszámíthatóságot kínál a polgárainak – nem pedig háborús retorikát és megszorításokat.