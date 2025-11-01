Orbán Viktor: Hiába kardoskodik ellene a baloldal, a 14. havi nyugdíjnak itt az ideje – videó

– Azt javaslom, hogy ezt az egész hóbelevancot Tiszástól, DK-soktól, liberális balos közgazdászoktól, ezt felejtsük el. A 14. havi nyugdíjra is azt mondják a tiszások, a DK-sok, meg a liberális közgazdászok, hogy ennek nem most van az ideje, nem szabad ilyet. De, most van az ideje, és meg is kell csinálni – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerdán bejelentette: döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)

A miniszterelnök a Kossuth rádióban adott interjújából töltött fel egy részletet, amelyben emlékeztetett: ugyan nehezen, de a kormány a 13. havi nyugdíjat vissza tudta adni, és szerinte most szükséges a 14. havi is. – Mert a nyugdíjrendszeren belül nem akarok változásokat előidézni, mert minden jó ötlet, morálisan is helyes belső változtatás a nyugdíjrendszeren belül az legalább annyi, de inkább több igazságtalanságot termel, mint amennyit te orvosolni akarsz. Van ebben tapasztalatom – magyarázta a kormányfő.

Mint arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor szerdán bejelentette: döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Elmondása szerint a kormány a hosszúra nyúlt aznapi kormányülésen több fontos szociális és gazdasági intézkedésről is határozott, köztük a béremelésekről, a nevelőszülők támogatásáról, az árrésstop meghosszabbításáról, valamint a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is.