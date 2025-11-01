Orbán Viktor: Hiába támadja Tusk úr Magyarországot, nem fogom támogatni a háborút

Nem tért nyugvópontra a Varsó–Budapest-konfliktus, miután Orbán Viktor ma szokatlanul éles hangvételű posztban reagált Donald Tusk minapi fenyegetésére.

Orbán Viktor reagált Donald Tusk minapi üzenetére

Orbán Viktor: Ez szomorú

A magyar miniszterelnök szerint lengyel kollégája azért intézett újabb támadást Magyarország ellen, mert otthon nagy bajban van. „A pártja elveszítette az elnökválasztást, a kormánya instabil, és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban. Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában — de a háborús politikája egy kudarc: Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből, a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba. Nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette" – fejtette ki Orbán Viktor.

Szerinte ezért Weber szövetségese pánik üzemmódban van: otthon jogi eszközökkel üldözi a politikai ellenfeleit, és Magyarország békepárti álláspontját támadja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról.

„Ez szomorú. A történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel" – jegyezte meg a miniszterelnök, aki sokat tett azért, hogy a két ország között jó kapcsolat legyen. Végül kemény üzenetet fogalmazott meg, arra kérve Tuskot, hogy foglalkozzon a saját dolgával.

Nem tudom és nem is fogom támogatni Tusk úr háborús politikáját. Magyarország más úton jár — a béke útján. A magyar emberek nem akarnak Brüsszel vazallusai lenni. Itt az ideje, hogy ezt Tusk úr is elfogadja — és a saját dolgával törődjön.

Azután alakult ki diplomáciai feszültség a két ország között, hogy Orbán Viktor a minap hivatalában fogadta Zbigniew Ziobrot. A találkozóra azt követően került sor, hogy a lengyel kormány politikai motivációból a volt lengyel igazságügyi miniszter letartóztatását kezdeményezte.

Nem sokkal később Donald Tusk is reagált a történtekre, és közösségi oldalán nemcsak Ziobrot, hanem a magyar kormányt is megfenyegette. „Vagy a börtön, vagy Budapest" – írta közösségi oldalán félreérthetetlenül.

Ahogy arra Orbán Viktor is utalt a posztjában, Tusk egyre nehezebb politikai helyzetben van Lengyelországban. Az általa támogatott jelölt vereséget szenvedett a pár hónappal ezelőtti elnökválasztáson. A közvélemény-kutatások sem egészen úgy alakulnak, ahogyan azt a lengyel kormányfő szeretné: a legtöbb kutatónál a jobboldali ellenzék vezető ereje, a PiS jobban áll, mint az ő pártja. Politikai elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy éppen ezért Tusk igyekszik elterelni a figyelmet belpolitikai kudarcairól.