Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Százezrek életébe kerül Zelenszkij hatalma – brutális állapotok uralkodnak Ukrajnában

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Illegális migráció? Nulla!

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump a pénteki magyar-amerikai csúcstalálkozón hosszasan méltatta Orbán Viktor migrációs politikáját. Párhuzamot vonva azzal, hogy így sikerült Magyarországon a bűnözést is alacsony szinten tartani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTrump-Orbán-csúcsDonald TrumpMagyarországillegális migráció

Az Orbán Viktor és Donald Trump között megtartott találkozón az amerikai elnök arra is kitért, hogy sokan nem kedvelik a magyar miniszterelnököt, elsősorban az illegális migrációval szemben tanúsított politikája miatt.

Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban
Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban
Fotó: Orbán Viktor Facebook

Azonban Donald Trump példaként állította Magyarországot az európai vezetők elé, ugyanis Orbán Viktor intézkedései megállították a Magyarországra törő illegális migrációt az ország határán. 

Orbán Viktor kifejtette, hogy csak annak van lehetősége belépni az ország területére, aki a szükséges ellenőrzéseknek aláveti magát. Ennek megfelelően, ahogy a miniszterelnök fogalmaz: 

Illegális migráció? Nulla! Zéró!” 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!