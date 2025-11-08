Orbán Viktor: Illegális migráció? Nulla!

Az Orbán Viktor és Donald Trump között megtartott találkozón az amerikai elnök arra is kitért, hogy sokan nem kedvelik a magyar miniszterelnököt, elsősorban az illegális migrációval szemben tanúsított politikája miatt.

Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban

Fotó: Orbán Viktor Facebook

Azonban Donald Trump példaként állította Magyarországot az európai vezetők elé, ugyanis Orbán Viktor intézkedései megállították a Magyarországra törő illegális migrációt az ország határán.

Orbán Viktor kifejtette, hogy csak annak van lehetősége belépni az ország területére, aki a szükséges ellenőrzéseknek aláveti magát. Ennek megfelelően, ahogy a miniszterelnök fogalmaz: