„Erős hét. Épül az amerikai védőpajzs, 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön, megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, megdupláztuk a nevelőszülők járandóságait, meghosszabbítottuk a kamatstopot. Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van” – írta a minszterelnök friss Facebook-bejegyzésében.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
„Tartjuk, amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!”
Amerikai cseppfolyósított gáz érkezik hazánkba
A miniszterelnök kifejtette: Donald Trump keresztény emberként „értelmetlennek látja a háborút, utálja, ezért mindent megtesz, hogy véget vessen annak.”
A háborús feszültséget az orosz olajjal seftelő, azzal üzletelő nyugat-európai cégek generálják.
Kitért arra is, hogy a magyar kormány 5 éves megállapodást kötött amerikai cseppfolyósított gáz (LNG) beszerzéséről, ez 2 milliárd köbmétert jelent.
Orbán Viktor a szankciókról
Orbán Viktor azzal kezdte az interjút, hogy „ahogy az életben, aki fölül van, annak a szava számít”. Az elnök van felül. Kijelentette: ameddig ő a magyar miniszterelnök, és Donald Trump az amerikai elnök, addig maradnak az energiaárak, és addig marad a rezsicsökkentés. Magyarországon az energia ára kétszeresére, háromszorosára emelkedett volna, ha nem kap mentességet az orosz energiaimport tilalma alól, de megyeztett Trumppal Washingtonban, ezért az árak maradnak.
