Orbán Viktor azzal kezdte az interjút, hogy „ahogy az életben, aki fölül van, annak a szava számít”. Az elnök van felül. Kijelentette: ameddig ő a magyar miniszterelnök, és Donald Trump az amerikai elnök, addig maradnak az energiaárak, és addig marad a rezsicsökkentés. Magyarországon az energia ára kétszeresére, háromszorosára emelkedett volna, ha nem kap mentességet az orosz energiaimport tilalma alól, de megyeztett Trumppal Washingtonban, ezért az árak maradnak.