A miniszterelnök az aktuális belpolitikai eseményekről, a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, valamint a brüsszeli fejleményekről beszél péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor beszámol a héten született kormányzati döntésekről is. Cikkünk frissül!
Orbán ViktorkormányülésKossuth Rádió Jó reggelt Magyarországminiszterelnök
Cikkünk folyamatosan frissül3 bejegyzés

„Erős hét. Épül az amerikai védőpajzs, 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön, megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, megdupláztuk a nevelőszülők járandóságait, meghosszabbítottuk a kamatstopot. Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van” – írta a minszterelnök friss Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

„Tartjuk, amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!”

 

07:40
November 14, 2025
Amerikai cseppfolyósított gáz érkezik hazánkba

A miniszterelnök kifejtette: Donald Trump keresztény emberként „értelmetlennek látja a háborút, utálja, ezért mindent megtesz, hogy véget vessen annak.” 

A háborús feszültséget az orosz olajjal seftelő, azzal üzletelő nyugat-európai cégek generálják. 

Kitért arra is, hogy a magyar kormány 5 éves megállapodást kötött amerikai cseppfolyósított gáz (LNG) beszerzéséről, ez 2 milliárd köbmétert jelent. 

07:37
November 14, 2025
Orbán Viktor a szankciókról

Orbán Viktor azzal kezdte az interjút, hogy „ahogy az életben, aki fölül van, annak a szava számít”. Az elnök van felül. Kijelentette: ameddig ő a magyar miniszterelnök, és Donald Trump az amerikai elnök, addig maradnak az energiaárak, és addig marad a rezsicsökkentés. Magyarországon az energia ára kétszeresére, háromszorosára emelkedett volna, ha nem kap mentességet az orosz energiaimport tilalma alól, de megyeztett Trumppal Washingtonban, ezért az árak maradnak.

07:30
November 14, 2025
Orbán: Naggyá tesszük Magyarországot!

