Orbán Viktor elmondta, miért utazik Moszkvába – rendhagyó interjú

Orbán Viktor péntek hajnalban Moszkvába indult, és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren adott rövid interjút a közmédiának. A miniszterelnök szerint a mostani útjának oka egyértelmű:

biztosítani Magyarország téli energiaellátását.

Orbán Viktor (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

A kormányfő azt mondta, Washington után most Moszkvában is azért tárgyal, hogy a magyar háztartások továbbra is megfizethető, stabil energiaárakkal számolhassanak a fűtési szezonban. Kiemelte, hogy az orosz elnökkel folytatott egyeztetés központi eleme lesz a csővezetéken érkező gáz- és olajszállítások garantálása.

Orbán Viktor úgy fogalmazott,

kemény harc zajlik Európában az energiaárak miatt, amelyek folyamatosan emelkednek, és ez komoly terhet ró a háztartásokra.

A miniszterelnök szerint Magyarország helyzete ebből a szempontból kedvező, mert itt a legalacsonyabb a rezsi, és az ország mentességet kapott bizonyos szankciók alól.