Orbán Viktor

Orbán Viktor elmondta, miért utazik Moszkvába – rendhagyó interjú

„Azért utazok Moszkvába, hogy télre is, és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron” – nyilatkozta Orbán Viktor a közmédiának. A miniszterelnök pénteken hajnalban indult Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.
Orbán ViktorMoszkvakormányfő

Orbán Viktor péntek hajnalban Moszkvába indult, és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren adott rövid interjút a közmédiának. A miniszterelnök szerint a mostani útjának oka egyértelmű: 

biztosítani Magyarország téli energiaellátását.

Zalaegerszeg, 2025. november 25. Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én. MTI/Illyés Tibor
Orbán Viktor (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

A kormányfő azt mondta, Washington után most Moszkvában is azért tárgyal, hogy a magyar háztartások továbbra is megfizethető, stabil energiaárakkal számolhassanak a fűtési szezonban. Kiemelte, hogy az orosz elnökkel folytatott egyeztetés központi eleme lesz a csővezetéken érkező gáz- és olajszállítások garantálása.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, 

kemény harc zajlik Európában az energiaárak miatt, amelyek folyamatosan emelkednek, és ez komoly terhet ró a háztartásokra. 

A miniszterelnök szerint Magyarország helyzete ebből a szempontból kedvező, mert itt a legalacsonyabb a rezsi, és az ország mentességet kapott bizonyos szankciók alól. 

Orbán Viktor Moszkvába indult, Putyinnal tárgyal

Magyarországon a legolcsóbb a rezsi, és hazánk mentességet kapott a szankciók alól, 

a mostani moszkvai tárgyalás célja pedig, hogy elegendő gázt kapjunk Oroszországtól, amivel biztosítani tudjuk Magyarország ellátását a téli időszakban."

A tárgyalások napirendjén a béke kérdése is szerepel majd. Orbán Viktor erről részleteket nem mondott, de megerősítette, hogy az ukrajnai háború rendezése minden diplomáciai találkozón előkerül.

 

