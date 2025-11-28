Orbán Viktor elmondta, miért utazik Moszkvába – rendhagyó interjú

Orbán Viktor péntek hajnalban Moszkvába indult, és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren adott rövid interjút a közmédiának. A miniszterelnök szerint a mostani útjának oka egyértelmű:
biztosítani Magyarország téli energiaellátását.
A kormányfő azt mondta, Washington után most Moszkvában is azért tárgyal, hogy a magyar háztartások továbbra is megfizethető, stabil energiaárakkal számolhassanak a fűtési szezonban. Kiemelte, hogy az orosz elnökkel folytatott egyeztetés központi eleme lesz a csővezetéken érkező gáz- és olajszállítások garantálása.
Orbán Viktor úgy fogalmazott,
kemény harc zajlik Európában az energiaárak miatt, amelyek folyamatosan emelkednek, és ez komoly terhet ró a háztartásokra.
A miniszterelnök szerint Magyarország helyzete ebből a szempontból kedvező, mert itt a legalacsonyabb a rezsi, és az ország mentességet kapott bizonyos szankciók alól.
Magyarországon a legolcsóbb a rezsi, és hazánk mentességet kapott a szankciók alól,
a mostani moszkvai tárgyalás célja pedig, hogy elegendő gázt kapjunk Oroszországtól, amivel biztosítani tudjuk Magyarország ellátását a téli időszakban."
A tárgyalások napirendjén a béke kérdése is szerepel majd. Orbán Viktor erről részleteket nem mondott, de megerősítette, hogy az ukrajnai háború rendezése minden diplomáciai találkozón előkerül.