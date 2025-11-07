Orbán Viktor: A józan ész és a belátás mentén tárgyalunk az orosz energiáról Donald Trumppal

A miniszterelnök megjegyezte: amíg a jobboldalnak a családtámogatások rendszere a lelki hajtóereje, addig a baloldal epét hány ettől, mert ők az egyént tekintik a társadalom alkotórészének, míg a jobboldal a családot.

– A baloldal számára mi csak adóalanyok vagyunk, mi viszont úgy véljük, hogy családok halmazaként kell tekinteni a nemzetre. A családokat mi egységnek tekintjük, és ehhez igazodik az adórendszer is. Azt, hogy az emberek együttélve családot alapítanak, a baloldal nem tudja kezelni, ezért mindig ki fog iktatni mindent, ami családi alapú támogatás – összegzett Orbán Viktor.