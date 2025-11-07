Orbán Viktor: A józan ész és a belátás mentén tárgyalunk az orosz energiáról Donald Trumppal

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban, felvételről adott interjút a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának. A magyar kormányfő részletesen beszámolt arról, miért fontos a magyar-amerikai politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok erősítése, és milyen témák kerülnek terítékre a Donald Trump amerikai elnökkel folytatandó, pénteki találkozón.
A baloldal epét hány a családtámogatásoktól
A miniszterelnök megjegyezte: amíg a jobboldalnak a családtámogatások rendszere a lelki hajtóereje, addig a baloldal epét hány ettől, mert ők az egyént tekintik a társadalom alkotórészének, míg a jobboldal a családot.
– A baloldal számára mi csak adóalanyok vagyunk, mi viszont úgy véljük, hogy családok halmazaként kell tekinteni a nemzetre. A családokat mi egységnek tekintjük, és ehhez igazodik az adórendszer is. Azt, hogy az emberek együttélve családot alapítanak, a baloldal nem tudja kezelni, ezért mindig ki fog iktatni mindent, ami családi alapú támogatás – összegzett Orbán Viktor.
Adómentesség
Mint mondta, az egész jobboldalt az mozgatja, hogy akik gyermeket vállalnak, anyagilag ne kerüljenek rosszabb helyzetbe. Kiemelte: elérkeztek ahhoz a ponthoz, hogy az édesanyának, aki legalább három gyermeket vállalt, többet nem kell szja-t fizetnie. Ez az intézkedés 250 ezer magyar édesanyát érint. A végén el fogunk oda jutni, hogy van egymillió édesanya, aki nem fizet adót – tette hozzá.
Nemzeti konzultáció
Orbán Viktor elmondta: a nemzeti konzultáció arra hivatott, hogy tiszta vízet öntsön a pohárba. Régen nem lehetett kedden letagadni, amit hétfőn mondtál, mert számonkérték az emberen. Ma nagyon nehéz kiigazodni, hogy ki mit akar. Legyen adóemelés, vagy sem? Mi legyen a nyugdíjakkal? Egy józan párbeszéd lehetőségét teremti meg.
Az ukrán adatkezelők érdeke
Az adatkezelők között vannak, akik Ukrajnában vannak. Ukrajna háborúban álló ország, van egy vitája Magyarországgal. Van egy vita is Magyarországgal. Az ukránoknak érdekük hogy adjunk katonát, fegyvert, pénzt. Az ukránok összegyűjtik azokat a neveket, akiket később befolyásolhatnak ebben a kérdésben. Az ukránok kormányváltást akarnak: egy ukránbarát kormánytól azt várják, hogy küldenek katonát, pénzt, fegyvert, és támogatják az uniós csatlakozást.
A Tisza Párt és az ukrán adatszivárgás
A Tisza Párt ukrán adatszivárgásával kapcsolatban azt mondta: szerdán lesz kormányülés, várja hogy az illetékes miniszterek beszámoljonak a részletekről. Ha valaki arra válalkozik, hogy adatot gyűjt, akkor adatgazdává válik, és felelősséget vállal az adatok megfelelő kezelésére. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor törvényi kötlezettséget sért, és alkalmatlan hogy mások adataival bánjon.
A magyarok ellenállnak
Tájékoztatott: mindenki azon dolgozik, hogy Magyarország is álljon menjen ebbe a sorba. Küldjön pénzt, fegyvert, Ukrajnába. A miniszterelnök tájékoztatott: a kormány ellenáll.
Európa és a háború
A kormányfő tájékoztatott: fontos kérdés, hogy hogyan kerüljük el a háború kiterjedését. Meg kell akadályozni, hogy Európa részt vegyen a háborúban. Orbán Viktor szerint kérdés, hogy a háború vége után Ukrajna képes lesz-e önállóan létezni. Jelenleg minden azt mutatja, hogy nem tud külföldi segítség nélkül létezni. Az európaiak azt gondolják, hogy a háborúnak van megoldása a harctéren. Az ukránok legyőzik az oroszokat, akik majd kifizetik a költségeket. Ez az európai gondolat. Ez magyar fejjel mérföldekre van a realitásoktól. Ez olyan illuzió Orbán Viktor szerint, amibe komoly ember nem ringathatja magát.
Lesz békecsúcs Budapesten?
A békecsúcs megtörténik majd Orbán Viktor tájékoztatása szerint. A kérdés azonban az, hogy milyen jelentést szánnak neki. Hogy közelebb kerülnek a békéhez, vagy bejelentik a megállapodást. Ez még nem dőlt el.
Kihívás
A béke legfontosabb jótéteménye, hogy a kereskedés akadálytalanul működhet a kormányfő szerint. Hozzátette: arról van szó, hogy a baloldal által szinte már ördögínek leírt amerikai elnök valójában egy kedves ember, szívbéli meggyőződése, hogy a rossz dolgokat ki kell iktatni, ilyen a háború. Nyolc hónap alatt nyolc konfliktust iktatott ki, az orosz-ukrán háború lezárása azonban egy amerikai elnök számára is nagy kihívás.
Mit vár Trumptól az orosz energia kérdésében?
A miniszterelnök elmondta: az belátást várja, hogy a szankció, amit kivetettek az orosz energiára, az azokat az országokat, amelyek olyan helyzetben vannak mint Magyarország, ellehetetlenít. Orbán Viktornak erre van néhány javaslata, amelyet nem üzleti alapon szeretne kitárgyalni, itt belátást kérne az amerikai elnöktől.
Konszenzus a két kormány között
Orbán Viktor elmondta: ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni, az most van, és ha valamikor lehet Amerikában üzletet csinálni, az éppen most van. Bevándorlás, migráció, családi értékek oldaláról minden szempontból konszenzus van a két kormány között.
Trump-tornádó
Ma visszatértek oda, ahol 2016-ban voltak. Elárúlta: ők is közreműködtek az amerikai elnök programjának kidolgozásában. Annak ellenére hogy Trump idős ember, fiatalos energiával, egy Trump-tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára.
A háttér
A miniszerelnök azt mondta: a munkanélküliség, versenyképtelenség, migráció kérdéskörére a liberális kormányzás nem tudott választ adni. Aztán látni ehetett 2010 után, hogy valami másra van szüksége az embereknek, és ezt a kérdést a magyarok tették fel először. Hozzátette: ők jelentették ki, hogy konzervatív nemzeti kormányzásra van szükségük. 2016-ban nagy megerősítést kaptak, mert Donald Trump nyert. Az amerikai-magyar kapcsolat akkor romlott meg, amikor Trump elveszítette a választást. Szanciókat vezettek be a magyarokkal szemben.
A szövetség értéke
Egy szövetség igazi értékét a kipróbáltság adja. Minél több közösen megvívot küzdelem van mögötte, annál értékesebb az a szövetség – fogalmazott Orbán Viktor Washingtonból a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsorában.