Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Orbán Viktor

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A magyar kormány delegációja Orbán Viktor vezetésével hivatalos látogatást tesz Washingtonban, ahol a miniszterelnök pénteken Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal. Orbán Viktor árulkodó képeket is közzétett a washingtoni látogatásra készülő kormánytagokról a közösségi oldalán.
Orbán Viktor pénteken Washingtonban találkozik Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével. A történelmi jelentőségű amerikai-magyar csúcstalálkozó előtt Orbán Viktor miniszterelnök egy képgalériát tett ki az oldalára a csúcstalálkozón való részvételre készülő kormánytagokról.

A Wizz Air különgéppel utazó magyar kormány delegációban Orbán Viktor mellett részt vesz több miniszter is.
A magyar kormány delegációja Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével hivatalos látogatást tesz Washingtonban, ahol pénteken Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal. Orbán Viktor a közösségi oldalán a washingtoni látogatásra készülő kormánytagokról tett ki képeket (Fotó: Facebook)

Orbán Viktor mellett több miniszter is ott lesz a magyar kormánydelegációban 

A Wizz Air különgéppel utazó delegációban részt vesz több miniszter – köztük a nemzetgazdasági, a honvédelmi, az energiaügyi, az építésügyi és az innovációs tárca vezetői –, valamint vállalatvezetők, kutatók és újságírók is.

Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar kormánydelegáció tagjai:

  • Bóka János európai ügyekért felelős miniszter,
  • Lantos Csaba energiaügyi miniszter,
  • Lázár János építési és közlekedési miniszter,
  • Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,
  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,
  • Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint
  • Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A washingtoni találkozó lesz a hatodik kétoldalú egyeztetés Orbán Viktor és Donald Trump között, ám az első, amióta Trump ismét hivatalban van. 

A tárgyalás két fő témája:

  • az ukrajnai háború lezárásának lehetősége,
  • egy nagyszabású gazdasági és energiaügyi együttműködés.

A magyar delegáció az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában, a Blair House-ban száll meg, ami az amerikai kormányzat különleges tiszteletének jele.

 

