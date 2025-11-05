Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Orbán Viktor pénteken Washingtonban találkozik Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével. A történelmi jelentőségű amerikai-magyar csúcstalálkozó előtt Orbán Viktor miniszterelnök egy képgalériát tett ki az oldalára a csúcstalálkozón való részvételre készülő kormánytagokról.

Orbán Viktor mellett több miniszter is ott lesz a magyar kormánydelegációban

A Wizz Air különgéppel utazó delegációban részt vesz több miniszter – köztük a nemzetgazdasági, a honvédelmi, az energiaügyi, az építésügyi és az innovációs tárca vezetői –, valamint vállalatvezetők, kutatók és újságírók is.

Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar kormánydelegáció tagjai:

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter,

Lantos Csaba energiaügyi miniszter,

Lázár János építési és közlekedési miniszter,

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A washingtoni találkozó lesz a hatodik kétoldalú egyeztetés Orbán Viktor és Donald Trump között, ám az első, amióta Trump ismét hivatalban van.

A tárgyalás két fő témája:

az ukrajnai háború lezárásának lehetősége,

egy nagyszabású gazdasági és energiaügyi együttműködés.

A magyar delegáció az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában, a Blair House-ban száll meg, ami az amerikai kormányzat különleges tiszteletének jele.