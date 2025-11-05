Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Orbán Viktor pénteken Washingtonban találkozik Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével. A történelmi jelentőségű amerikai-magyar csúcstalálkozó előtt Orbán Viktor miniszterelnök egy képgalériát tett ki az oldalára a csúcstalálkozón való részvételre készülő kormánytagokról.
Orbán Viktor mellett több miniszter is ott lesz a magyar kormánydelegációban
A Wizz Air különgéppel utazó delegációban részt vesz több miniszter – köztük a nemzetgazdasági, a honvédelmi, az energiaügyi, az építésügyi és az innovációs tárca vezetői –, valamint vállalatvezetők, kutatók és újságírók is.
Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar kormánydelegáció tagjai:
- Bóka János európai ügyekért felelős miniszter,
- Lantos Csaba energiaügyi miniszter,
- Lázár János építési és közlekedési miniszter,
- Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,
- Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,
- Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint
- Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
A washingtoni találkozó lesz a hatodik kétoldalú egyeztetés Orbán Viktor és Donald Trump között, ám az első, amióta Trump ismét hivatalban van.
A tárgyalás két fő témája:
- az ukrajnai háború lezárásának lehetősége,
- egy nagyszabású gazdasági és energiaügyi együttműködés.
A magyar delegáció az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában, a Blair House-ban száll meg, ami az amerikai kormányzat különleges tiszteletének jele.