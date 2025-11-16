Orbán Viktor: „Most kiderül, milyen férfiak vagyunk”

Orbán Viktor szerint a vasárnapi futball világbajnoki selejtező nemcsak sport, hanem jellempróba. A miniszterelnök TikTok-videóban üzente: most derül ki, milyen férfiak vagyunk.
Orbán Viktor a Háborúellenes gyűlésen szokatlanul kemény hangvételű módon beszélt a vasárnapi, 15 órakor kezdődő, a magyar válogatott Írország elleni világbajnoki selejtezőjéről.
Nem sportesemény, hanem jellempróba. Férfiaknak kell lenni. Most kiderül, hogy milyen férfiak vagyunk.”
– fogalmazott, jelezve, hogy szerinte ez a találkozó túlmutat a futballon. A meccs tehát – ahogy fogalmaz – karaktervizsga lesz, amelyen mindenki látni fogja, mennyi erő, tartás és valódi küzdőszellem van bennünk.
