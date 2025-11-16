Orbán Viktor: „Most kiderül, milyen férfiak vagyunk”

Orbán Viktor a Háborúellenes gyűlésen szokatlanul kemény hangvételű módon beszélt a vasárnapi, 15 órakor kezdődő, a magyar válogatott Írország elleni világbajnoki selejtezőjéről.

Orbán Viktor elmondta a háborúellenes gyűlésen: a világbajnoki selejtező egy jellempróba lesz

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Nem sportesemény, hanem jellempróba. Férfiaknak kell lenni. Most kiderül, hogy milyen férfiak vagyunk.”

– fogalmazott, jelezve, hogy szerinte ez a találkozó túlmutat a futballon. A meccs tehát – ahogy fogalmaz – karaktervizsga lesz, amelyen mindenki látni fogja, mennyi erő, tartás és valódi küzdőszellem van bennünk.