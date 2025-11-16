Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Diplomácia

Fontos bejelentés Kínával kapcsolatban – Szijjártó Péter elmondta, mi történt

Magyarország-Írország

Marco Rossi bejelentése mindent megváltoztat a sorsdöntő vb-selejtező előtt

Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Most kiderül, milyen férfiak vagyunk”

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor szerint a vasárnapi futball világbajnoki selejtező nemcsak sport, hanem jellempróba. A miniszterelnök TikTok-videóban üzente: most derül ki, milyen férfiak vagyunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorjellempróbaÍrországvilágbajnoki selejtező

Orbán Viktor a Háborúellenes gyűlésen szokatlanul kemény hangvételű módon beszélt a vasárnapi, 15 órakor kezdődő, a magyar válogatott Írország elleni világbajnoki selejtezőjéről. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor elmondta a háborúellenes gyűlésen: a világbajnoki selejtező egy jellempróba lesz
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Nem sportesemény, hanem jellempróba. Férfiaknak kell lenni. Most kiderül, hogy milyen férfiak vagyunk.” 

fogalmazott, jelezve, hogy szerinte ez a találkozó túlmutat a futballon. A meccs tehát – ahogy fogalmaz – karaktervizsga lesz, amelyen mindenki látni fogja, mennyi erő, tartás és valódi küzdőszellem van bennünk.

@trombitaskristof “holnap jellempróba lesz” #magyarország #orbánviktor ♬ eredeti hang - Trombitás Kristóf

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!