Megszólalt Orbán Viktor Trump béketerve kapcsán – mutatjuk, mit mondott

Új lendületet kapott az amerikai békeoffenzíva, miután Washington 28 pontos béketervet készített elő az orosz–ukrán háború lezárására – írta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az amerikai tárgyalások most először mutatnak olyan politikai eltökéltséget, amely valódi esélyt adhat a fegyvernyugvásra. A bejegyzés alapján az amerikai tárgyalódelegáció már Kijevben van.
Trump mint politikai tényező
A miniszterelnök szerint Trump béketerve nem puszta diplomáciai gesztus, hanem egy régóta készülő politikai javaslatcsomag. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Trump „kitartó maverick”, aki ha valamit a fejébe vesz, nem engedi el. Ha annak idején Trump lett volna az amerikai elnök, a háború el sem kezdődött volna – írta.
Brüsszel más ritmusban mozog
Miközben Washington a békéről tárgyal, Brüsszel újabb forrásokat keres Ukrajna támogatására és a háború finanszírozására. Orbán Viktor szerint a Bizottság elnöke olyan terveken dolgozik, amelyek nem a lezárást, hanem a finanszírozás fenntartását szolgálják. A miniszterelnök ezt teljesen eltérő politikai iránynak tartja.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
Magyarországnak ebben is lesz szava.
Úgy fogalmazott, „az igazság pillanata a brüsszeliek nyakán van”, jelezve, hogy a magyar kormány továbbra sem támogatja a háború meghosszabbítását célzó döntéseket.
A 28 pontos terv tágabb tétje
A Trump-féle béketerv részletei még nem ismertek, de Orbán Viktor szerint a dokumentum politikai és biztonsági garanciákat is tartalmazhat. Úgy fogalmazott, történelmi esély lehet arra, hogy az amerikai tárgyalások új irányt adjanak a konfliktus rendezésének. A miniszterelnök szerint a nemzetközi várakozások is erősödnek.