Megszólalt Orbán Viktor Trump béketerve kapcsán – mutatjuk, mit mondott

6 órája
Olvasási idő: 4 perc
Orbán Viktor szerint új szakasz kezdődhet az orosz–ukrán háború lezárásában, miután Washington 28 pontos béketervet tett az asztalra. A miniszterelnök szerint Trump kezdeményezése most kapott valódi lendületet, miközben Brüsszel továbbra is a háború finanszírozását keresi.
Orbán ViktorDonald TrumpUkrajna

Új lendületet kapott az amerikai békeoffenzíva, miután Washington 28 pontos béketervet készített elő az orosz–ukrán háború lezárására – írta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az amerikai tárgyalások most először mutatnak olyan politikai eltökéltséget, amely valódi esélyt adhat a fegyvernyugvásra. A bejegyzés alapján az amerikai tárgyalódelegáció már Kijevben van.

OrbánTrump , Orbán Viktor
Donald Trump és Orbán Viktor
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

 

Trump mint politikai tényező

A miniszterelnök szerint Trump béketerve nem puszta diplomáciai gesztus, hanem egy régóta készülő politikai javaslatcsomag. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Trump „kitartó maverick”, aki ha valamit a fejébe vesz, nem engedi el. Ha annak idején Trump lett volna az amerikai elnök, a háború el sem kezdődött volna – írta.

Brüsszel más ritmusban mozog

Miközben Washington a békéről tárgyal, Brüsszel újabb forrásokat keres Ukrajna támogatására és a háború finanszírozására. Orbán Viktor szerint a Bizottság elnöke olyan terveken dolgozik, amelyek nem a lezárást, hanem a finanszírozás fenntartását szolgálják. A miniszterelnök ezt teljesen eltérő politikai iránynak tartja.

Orbán Viktor hangsúlyozta: 

Magyarországnak ebben is lesz szava.

Úgy fogalmazott, „az igazság pillanata a brüsszeliek nyakán van”, jelezve, hogy a magyar kormány továbbra sem támogatja a háború meghosszabbítását célzó döntéseket. 

A 28 pontos terv tágabb tétje

A Trump-féle béketerv részletei még nem ismertek, de Orbán Viktor szerint a dokumentum politikai és biztonsági garanciákat is tartalmazhat. Úgy fogalmazott, történelmi esély lehet arra, hogy az amerikai tárgyalások új irányt adjanak a konfliktus rendezésének. A miniszterelnök szerint a nemzetközi várakozások is erősödnek.

 

