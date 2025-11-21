Megszólalt Orbán Viktor Trump béketerve kapcsán – mutatjuk, mit mondott

Új lendületet kapott az amerikai békeoffenzíva, miután Washington 28 pontos béketervet készített elő az orosz–ukrán háború lezárására – írta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az amerikai tárgyalások most először mutatnak olyan politikai eltökéltséget, amely valódi esélyt adhat a fegyvernyugvásra. A bejegyzés alapján az amerikai tárgyalódelegáció már Kijevben van.

Donald Trump és Orbán Viktor

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Trump mint politikai tényező

A miniszterelnök szerint Trump béketerve nem puszta diplomáciai gesztus, hanem egy régóta készülő politikai javaslatcsomag. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Trump „kitartó maverick”, aki ha valamit a fejébe vesz, nem engedi el. Ha annak idején Trump lett volna az amerikai elnök, a háború el sem kezdődött volna – írta.

Brüsszel más ritmusban mozog

Miközben Washington a békéről tárgyal, Brüsszel újabb forrásokat keres Ukrajna támogatására és a háború finanszírozására. Orbán Viktor szerint a Bizottság elnöke olyan terveken dolgozik, amelyek nem a lezárást, hanem a finanszírozás fenntartását szolgálják. A miniszterelnök ezt teljesen eltérő politikai iránynak tartja.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

Magyarországnak ebben is lesz szava.

Úgy fogalmazott, „az igazság pillanata a brüsszeliek nyakán van”, jelezve, hogy a magyar kormány továbbra sem támogatja a háború meghosszabbítását célzó döntéseket.

A 28 pontos terv tágabb tétje

A Trump-féle béketerv részletei még nem ismertek, de Orbán Viktor szerint a dokumentum politikai és biztonsági garanciákat is tartalmazhat. Úgy fogalmazott, történelmi esély lehet arra, hogy az amerikai tárgyalások új irányt adjanak a konfliktus rendezésének. A miniszterelnök szerint a nemzetközi várakozások is erősödnek.