Orbán Viktor: „Aztán jött Donald Trump és kimondta, hogy igazunk van”

„Washington, péntek hajnal. Pár óra és indul a tárgyalás Trump elnökkel. Lesz mit megbeszélnünk” – kezdte üzenetét a kormányfő. Leszögezte: a magyar–amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült.

Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor megbeszélése a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2019. május 13-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

„Nekünk, magyaroknak 10 éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn. Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra.”

„Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”

„Azt is mondják évek óta – folytatta Orbán Viktor –, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”

„Három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az orosz-párti és Putyin bábja. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”

No migration!

No gender!

No war!

– zárta napindító gondolatait a miniszterelnök.