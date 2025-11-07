Orbán Viktor: „Aztán jött Donald Trump és kimondta, hogy igazunk van”

„Washington, péntek hajnal. Pár óra és indul a tárgyalás Trump elnökkel. Lesz mit megbeszélnünk” – kezdte üzenetét a kormányfő. Leszögezte: a magyar–amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült.
„Nekünk, magyaroknak 10 éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn. Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra.”
„Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”
„Azt is mondják évek óta – folytatta Orbán Viktor –, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”
„Három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az orosz-párti és Putyin bábja. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”
No migration!
No gender!
No war!
– zárta napindító gondolatait a miniszterelnök.