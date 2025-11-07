Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Háború

Orbán Viktor nélkül nem képzelhető el az orosz–ukrán háború lezárása

Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Aztán jött Donald Trump és kimondta, hogy igazunk van”

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Donald Trump újraválasztása óta a magyar–amerikai kapcsolatok kilőttek. Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban. A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán péntek reggel, Washingtonból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktormagyar-amerikai kapcsolatTrump-Orbán-csúcsDonald TrumpWashington

„Washington, péntek hajnal. Pár óra és indul a tárgyalás Trump elnökkel. Lesz mit megbeszélnünk” – kezdte üzenetét a kormányfő. Leszögezte: a magyar–amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült.

Washington, 2019. május 13. Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2019. május 13-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor megbeszélése a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2019. május 13-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

„Nekünk, magyaroknak 10 éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn. Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra.” 

„Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”

„Azt is mondják évek óta – folytatta Orbán Viktor –, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”

„Három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az orosz-párti és Putyin bábja. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”

No migration! 
No gender!
No war! 

– zárta napindító gondolatait a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!