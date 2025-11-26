Hírlevél

Orbán Viktor elszólta magát a kormányülés után – videó

Nem mindennapi ajándékot kapott Orbán Viktor Kapu Tibortól

Különleges ajándékkal lepte meg Orbán Viktort Kapu Tibor kutatóűrhajós: egy, a világűrből hazahozott magyar zászlót adott át a miniszterelnöknek. Orbán közösségi oldalán köszönte meg a gesztust, hozzátéve: „Az űrből még nem volt magyar zászlóm."
Orbán ViktorFarkas BertalanKapu Tibor

Különleges ajándékkal lepte meg Orbán Viktort Kapu Tibor kutatóűrhajós. Erről a miniszterelnök számolt be közösségi oldalán.

„Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi!” – írta bejegyzésében Orbán Viktor.

Kapu Tibor 2025 júniusában második magyarként, Farkas Bertalan után 45 évvel járt a világűrben. Az Axiom Mission 4 (Ax-4) nemzetközi kereskedelmi űrküldetés keretében utazott a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ahol mintegy 20 napot töltött. A kutatóűrhajós ezalatt 25 kísérletet végzett el.

Borítókép: Kapu Tibor kutatóűrhajós és Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

