Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Karácsonynak

Nem megegyezni akarok, mert az felmentést ad a város rendes kormányzás alól. Jól kell kormányozni a várost – fogalmazott Orbán Viktor Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában, amelyből most Szentkirályi Alexandra posztolt egy részletet. A kormányfő emlékeztetett: mióta kormányon vannak, még egy város sem ment csődbe Magyarországon.
– fogalmazott. Szerinte mióta kormányon vannak, még egy város sem ment csődbe Magyarországon. A kormány nem azért van, hogy nehezítsék mások helyzetét, hanem hogy könnyítsék. Emlékeztetett: a kormányzást úgy kezdték, hogy levettek 300 milliárd forintős terhet a főváros válláról.
