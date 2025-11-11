Hírlevél

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Karácsonynak

Nem megegyezni akarok, mert az felmentést ad a város rendes kormányzás alól. Jól kell kormányozni a várost – fogalmazott Orbán Viktor Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában, amelyből most Szentkirályi Alexandra posztolt egy részletet. A kormányfő emlékeztetett: mióta kormányon vannak, még egy város sem ment csődbe Magyarországon.
A főváros már csődben van – fogalmazott Orbán Viktor Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában, amelyből most Szentkirályi Alexandra posztolt egy részletet.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Rónai Egonnak (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
 A miniszterelnök szerint nem megegyezni kell, hanem kormányozni a várost. 

Nem megegyezni akarok, mert az felmentést ad a város rendes kormányzás alól. Jól kell kormányozni a várost

– fogalmazott. Szerinte mióta kormányon vannak, még egy város sem ment csődbe Magyarországon. A kormány nem azért van, hogy nehezítsék mások helyzetét, hanem hogy könnyítsék. Emlékeztetett: a kormányzást úgy kezdték, hogy levettek 300 milliárd forintős terhet a főváros válláról.

 

