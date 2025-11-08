Orbán Viktor: Az összes ellenfelemet túlélem

Nem azért jöttem, hogy Trump elnök urat arra kérjem, hogy kezelje az én, vagy a mi konfliktusunkat az EU-val. Ez a mi ügyük. Mi meg fogjuk oldani – jelentette ki Orbán Viktor a pénteki magyar-amerikai csúcstalálkozón.
Orbán Viktor tisztázta azt a félreértést, miszerint neki az lett volna a célja, hogy Donald Trump segítsen rendezni a Magyarország és az EU közt fennálló konfliktust.
Ez a mi ügyük”
– szögezte le a Orbán Viktor miniszterelnök.
A magyar-amerikai találkozónak az volt az elsődleges célja, hogy elkezdődhessen az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának „aranykora”.
Orbán Viktor felhívta arra is a hallgatósága figyelmét, hogy ő Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke.
Túléltem minden olyan miniszterelnököt, aki támadott minket.”
Tehát biztos benne, hogy ahogyan eddig is a konfliktusokat továbbra is sikeresen tudja kezelni.
