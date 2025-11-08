Orbán Viktor: Az összes ellenfelemet túlélem

Orbán Viktor tisztázta azt a félreértést, miszerint neki az lett volna a célja, hogy Donald Trump segítsen rendezni a Magyarország és az EU közt fennálló konfliktust.

Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban. Fotó: Orbán Viktor Facebook

Ez a mi ügyük”

– szögezte le a Orbán Viktor miniszterelnök.

A magyar-amerikai találkozónak az volt az elsődleges célja, hogy elkezdődhessen az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának „aranykora”.

Orbán Viktor felhívta arra is a hallgatósága figyelmét, hogy ő Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke.

Túléltem minden olyan miniszterelnököt, aki támadott minket.”

Tehát biztos benne, hogy ahogyan eddig is a konfliktusokat továbbra is sikeresen tudja kezelni.