Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az összes ellenfelemet túlélem

38 perce
Nem azért jöttem, hogy Trump elnök urat arra kérjem, hogy kezelje az én, vagy a mi konfliktusunkat az EU-val. Ez a mi ügyük. Mi meg fogjuk oldani – jelentette ki Orbán Viktor a pénteki magyar-amerikai csúcstalálkozón.
Orbán Viktor tisztázta azt a félreértést, miszerint neki az lett volna a célja, hogy Donald Trump segítsen rendezni a Magyarország és az EU közt fennálló konfliktust.  

Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban
Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban. Fotó: Orbán Viktor Facebook

Ez a mi ügyük”

 – szögezte le a Orbán Viktor miniszterelnök.

A magyar-amerikai találkozónak az volt az elsődleges célja, hogy elkezdődhessen az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának „aranykora”.

Orbán Viktor felhívta arra is a hallgatósága figyelmét, hogy ő Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke. 

Túléltem minden olyan miniszterelnököt, aki támadott minket.”

Tehát biztos benne, hogy ahogyan eddig is a konfliktusokat továbbra is sikeresen tudja kezelni.

 

