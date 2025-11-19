Sejtelmes poszttal jelentkezett Orbán Viktor: Van-e élet a halál után?

Hírlevél

Na ebből mi lesz? – tette fel a kérdést sejtelmesen Orbán Viktor miniszterelnök legújabb, közösségi oldalán megosztott fotóján. A kép mellé a miniszterelnök ennyit fűzött hozzá: „Van-e élet a halál után?”
Van-e élet a halál után? – tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook-oldalán. 

Orbán Viktor
Fotó: Facebook

Az Orbán Viktor által posztolt fotón a háttérben egy focitaktikai térkép látható, illetve feltételezhetően beszélgetőpartnerek. A miniszterelnök a hétfői sajtótájékoztató elején arról beszélt, hogy nehéz helyzetben kell fontos ügyekről szólnia. A vasárnapi meccsre utalva úgy fogalmazott: „Tegnap este tüdőlövést kapott az ország”, de ma már el kell végezni a munkát. 

 

