Sejtelmes poszttal jelentkezett Orbán Viktor: Van-e élet a halál után?

Na ebből mi lesz? – tette fel a kérdést sejtelmesen Orbán Viktor miniszterelnök legújabb, közösségi oldalán megosztott fotóján. A kép mellé a miniszterelnök ennyit fűzött hozzá: „Van-e élet a halál után?”
Az Orbán Viktor által posztolt fotón a háttérben egy focitaktikai térkép látható, illetve feltételezhetően beszélgetőpartnerek. A miniszterelnök a hétfői sajtótájékoztató elején arról beszélt, hogy nehéz helyzetben kell fontos ügyekről szólnia. A vasárnapi meccsre utalva úgy fogalmazott: „Tegnap este tüdőlövést kapott az ország”, de ma már el kell végezni a munkát.
