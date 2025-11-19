Van-e élet a halál után? – tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook-oldalán.

Sejtelmes poszttal jelentkezett Orbán Viktor: Van-e élet a halál után? Fotó: Facebook

Az Orbán Viktor által posztolt fotón a háttérben egy focitaktikai térkép látható, illetve feltételezhetően beszélgetőpartnerek. A miniszterelnök a hétfői sajtótájékoztató elején arról beszélt, hogy nehéz helyzetben kell fontos ügyekről szólnia. A vasárnapi meccsre utalva úgy fogalmazott: „Tegnap este tüdőlövést kapott az ország”, de ma már el kell végezni a munkát.