Orbán Viktor titkos tárgyalása: fontos szövetséges érkezett a Miniszterelnökségre

A Kereszténydemokrata Internacionálé 2025. november 21-23. között tartott tisztújító kongresszusán Pastranat egyhangúlag újabb négy évre erősítették meg tisztségében, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig újraválasztották a szervezet alelnökévé.

Orbán Viktor hivatalában fogadta a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor 2001 óta a szervezet alelnöke

Korábban hírt adtunk róla, hogy 2024-ben az európai politikai helyzetet értékelte Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a marokkói Marrákesben a Kereszténydemokrata Internacionálé (IDC-CDI) vezetőségi ülésén elhangzott felszólalásában, amelyben az európai „zöld átállás", valamint a gazdasági növekedés problémáit, a migráció és az ukrajnai háború témáját érintette.

A keresztény értékek megőrzéséért és nemzetközi együttműködések kialakításáért dolgozó globális fórum 2001-ben választotta először alelnökévé Orbán Viktort.

Erős, értékalapú külpolitika – a magyar emberek érdekei mentén

Azt már Dr. Hegedűs Barbara a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője osztotta meg közösségi oldalán, hogy a Kereszténydemokrata Internacionálé globális fórumán is világossá teszik:

Magyarország a béketeremtést, a gazdasági együttműködést és a keresztény értékek megőrzését tartja a nemzetközi rend legfontosabb pilléreinek!

„Támogatjuk a párbeszédet az európai, latin-amerikai és közel-keleti partnereinkkel, hiszen a világ biztonsági és humanitárius kihívásainak kezelése csak együttműködéssel lehetséges!”

– fogalmazott a politikus.