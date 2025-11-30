Orbán Viktor titkos tárgyalása: fontos szövetséges érkezett a Miniszterelnökségre

A Kereszténydemokrata Internacionálé 2025. november 21-23. között tartott tisztújító kongresszusán Pastranat egyhangúlag újabb négy évre erősítették meg tisztségében, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig újraválasztották a szervezet alelnökévé.
Orbán Viktor 2001 óta a szervezet alelnöke
Korábban hírt adtunk róla, hogy 2024-ben az európai politikai helyzetet értékelte Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a marokkói Marrákesben a Kereszténydemokrata Internacionálé (IDC-CDI) vezetőségi ülésén elhangzott felszólalásában, amelyben az európai „zöld átállás", valamint a gazdasági növekedés problémáit, a migráció és az ukrajnai háború témáját érintette.
A keresztény értékek megőrzéséért és nemzetközi együttműködések kialakításáért dolgozó globális fórum 2001-ben választotta először alelnökévé Orbán Viktort.
Erős, értékalapú külpolitika – a magyar emberek érdekei mentén
Azt már Dr. Hegedűs Barbara a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője osztotta meg közösségi oldalán, hogy a Kereszténydemokrata Internacionálé globális fórumán is világossá teszik:
Magyarország a béketeremtést, a gazdasági együttműködést és a keresztény értékek megőrzését tartja a nemzetközi rend legfontosabb pilléreinek!
„Támogatjuk a párbeszédet az európai, latin-amerikai és közel-keleti partnereinkkel, hiszen a világ biztonsági és humanitárius kihívásainak kezelése csak együttműködéssel lehetséges!”
– fogalmazott a politikus.