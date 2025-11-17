A hétfői napot Orbán Viktor fakó, novemberi reggeli leírással kezdte, és a Facebookon azt írta, hogy „ködös, novemberi idő, keserű kávé és egy álommal kevesebb” fogadta a magyar embereket, utalva ezzel a magyar válogatott tegnapi meccsére.

Orbán Viktor

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

A miniszterelnök szerint azonban a nehéz hétindító hangulat ellenére „meló van”, és a hétfő nem önsajnálatra való. Orbán Viktor bejegyzése második mondatában már arról ír, hogy hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napjuk lesz

– délelőtt tíz órától ugyanis közös sajtótájékoztatót tartanak az elnökkel.