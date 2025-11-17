Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Kiadták a figyelmeztetést! Brutális fordulat jön az időjárásban

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével indul a nap, ami jó hír a magyar kisvállalkozóknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Kereskedelmi és IparkamaraOrbán Viktorminiszterelnök

A hétfői napot Orbán Viktor fakó, novemberi reggeli leírással kezdte, és a Facebookon azt írta, hogy „ködös, novemberi idő, keserű kávé és egy álommal kevesebb” fogadta a magyar embereket, utalva ezzel a magyar válogatott tegnapi meccsére.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

A miniszterelnök szerint azonban a nehéz hétindító hangulat ellenére „meló van”, és a hétfő nem önsajnálatra való. Orbán Viktor bejegyzése második mondatában már arról ír, hogy hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napjuk lesz

– délelőtt tíz órától ugyanis közös sajtótájékoztatót tartanak az elnökkel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!