Nem akárki töltötte ki a nemzeti konzultációt

Orbán Viktor bejelentette, hogy „egymillióan kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt”, és ő maga is csatlakozott azokhoz, akik elmondták a véleményüket. A miniszterelnök szerint ez egy mérföldkő, és a hatalmas részvétel bizonyítja, hogy a magyarok érzik a tétet: Brüsszel háborús tervet tett az asztalra, amely veszélybe sodorná az elmúlt évek eredményeit – a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, sőt még az édesanyák adómentességét is.

Orbán Viktor is kitöltötte a nemzeti konzultációt – egymillió emberrel együtt (Forrás: MTI/Kocsis Zoltán)