Nem akárki töltötte ki a nemzeti konzultációt

Orbán Viktor bejelentette, hogy „egymillióan kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt”, és ő maga is csatlakozott azokhoz, akik elmondták a véleményüket. A miniszterelnök szerint ez egy mérföldkő, és a hatalmas részvétel bizonyítja, hogy a magyarok érzik a tétet: Brüsszel háborús tervet tett az asztalra, amely veszélybe sodorná az elmúlt évek eredményeit – a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, sőt még az édesanyák adómentességét is.
Még nem késő!
A kormányfő úgy fogalmazott: az uniós bürokraták elképzeléseivel párhuzamosan a magyar baloldalon is megjelentek olyan szakértők és hangok, akik végrehajtanák a brüsszeli tervet. A miniszterelnök arra biztat mindenkit, hogy aki még nem tette, november 30-ig töltse ki a nemzeti konzultációt, és csatlakozzon ahhoz az egymillió honfitárshoz – köztük hozzá –, akik már hallatták a hangjukat.
Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták, és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről.”
– figyelmeztetett Orbán Viktor.