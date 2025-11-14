Hírlevél

Rendkívüli!

Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Itt a bizonyíték: egyre kisebb helyeken mer csak fellépni Magyar Péter

Orbán Viktor

Nem akárki töltötte ki a nemzeti konzultációt

Egymillióan töltötték ki a nemzeti konzultációt, köztük a kormányfő is, aki komoly mérföldkőnek nevezte a részvételt. Orbán Viktor szerint sorsdöntő pillanatban szólalt meg az ország, amikor Brüsszel háborús tervei és a baloldal gazdasági javaslatai egyaránt veszélyt jelentenek a magyarok mindennapjaira.
Orbán ViktorBrüsszelnemzeti konzultációmérföldkő

Orbán Viktor bejelentette, hogy „egymillióan kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt”, és ő maga is csatlakozott azokhoz, akik elmondták a véleményüket. A miniszterelnök szerint ez egy mérföldkő, és a hatalmas részvétel bizonyítja, hogy a magyarok érzik a tétet: Brüsszel háborús tervet tett az asztalra, amely veszélybe sodorná az elmúlt évek eredményeit – a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, sőt még az édesanyák adómentességét is.

Orbán Viktor
Orbán Viktor is kitöltötte a nemzeti konzultációt – egymillió emberrel együtt (Forrás: MTI/Kocsis Zoltán)
Még nem késő!

A kormányfő úgy fogalmazott: az uniós bürokraták elképzeléseivel párhuzamosan a magyar baloldalon is megjelentek olyan szakértők és hangok, akik végrehajtanák a brüsszeli tervet. A miniszterelnök arra biztat mindenkit, hogy aki még nem tette, november 30-ig töltse ki a nemzeti konzultációt, és csatlakozzon ahhoz az egymillió honfitárshoz – köztük hozzá –, akik már hallatták a hangjukat. 

Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták, és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről.”

– figyelmeztetett Orbán Viktor.

