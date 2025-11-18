Orbán Viktor kemény üzenetben reagált a Tisza Párt jelöltjeire

Orbán Viktor újabb üzenetben figyelmeztetett arra, hogy szerinte a baloldal ugyanazokkal a szereplőkkel tér vissza, mint négy éve.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ha a hatalom a baloldalhoz kerülne, akkor „Brüsszel irányítana”, és a magyar emberek megszorításokkal, adóemelésekkel, munkanélküliséggel és káosszal szembesülnének.
Orbán Viktor szerint ez a jelöltállítás már most megmutatja, milyen irányt képvisel a Tisza Párt és az ellenzéki összefogás.
A miniszterelnök állítása szerint „túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak”. Úgy látja, a Tisza Párt és szövetségesei csak látszólag hoznak újat, valójában a korábbi ellenzéki botrányok és baloldali stratégia folytatódik.
Orbán Viktor szerint a felsorolt botrányok és szereplők jelzik, hogy a baloldal semmilyen valódi megújulást nem tudott felmutatni. A miniszterelnök úgy látja, hogy a Tisza Párt jelöltlistája nemcsak politikai kockázatot, hanem gazdasági és társadalmi veszélyt is jelent.
Üzenete egyértelmű: szerinte nem szabad Magyarország sorsát ilyen jelöltek kezébe adni.
Ellenzéki jelöltállítás: miért halogatták egy évig?
Az Ellenpont szerint nem véletlen, hogy a Tisza Párt közel egy éven át halogatta jelöltjeinek bemutatását. A portál emlékeztetett, hogy már az első név is botrányt okozott: Róka Rékát Székesfehérváron indították volna, amíg ki nem derült, hogy korábban pornószínésznőként szerepelt. Bár később „önkéntesként” távozott, a portál szerint botrányos szereplőkből így is bőven maradt a listán.
Ez a háttér már most meghatározza a Tisza Párt jelöltlistáját, és felerősíti azt a politikai vitát, amelyet Orbán Viktor is hangsúlyozott.
Kiket várnak a listára? Újabb vitás szereplők
A portál értesülései szerint a listán szerepel:
Bódis Kriszta, a Csipkejózsika mesekönyv szerzője. A lap szerint az LMBTQ-mozgalom és a bevándorlás támogatója, és tevékenységéhez jelentős külföldi támogatás érkezett, például a Velux Alapítványtól.
Ruszin-Szendi Romulusz, a párt honvédelmi szakértője és volt vezérkari főnök. A tiszás fórumokon éles fegyverrel jelent meg, amit azzal magyarázott: nem érezte magát biztonságban saját szimpatizánsaik között sem. A történet súlyát az adja, hogy gyerekek is jelen voltak a rendezvényeken.
Tarr Zoltán, a párt alelnöke, aki szerint „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Később egy videóban elismerte, hogy iskolabezárásokra és kórházbezárásokra készülnek, valamint egy „lengyel recept szerinti alkotmányos puccsra”.
Luxusélet, celebkör és oligarcha-kapcsolatok
Rost Andrea a Tisza Párt egyik legismertebb arca. A közösségi médiában rendszeresen oszt meg képeket luxusutazásokról: thaiföldi vakáció, szardíniai motorcsónakázás, tokiói felhőkarcolók. Az ellenzéki kritikusok szerint ezzel tökéletesen illeszkedik a „Tisza Párt luxuspolitikusainak” sorába.
Nagy Ervin szintén a párt indulása óta Magyar Péter mellett áll. Bár később háttérbe húzódott, korábban saját bevallása szerint kulturális miniszterként tekintett magára.
Forsthoffer Ágnes, a párt alelnöke, egy ismert oligarchacsalád tagja. Édesapja a rendszerváltás előtt vezető pozíciókban volt, majd a privatizáció időszakában gazdagodott meg. A lányából már 26 évesen szállodaigazgató lett, később pedig politikai szereplő.
Kóka-kapcsolat és régi hálók
A Tisza Párt egészségügyi szakértője, Túri Péter, korábbi miniszteri biztos és légimentő vezető. A portál szerint Kóka János régi személyes ismerőse és üzlettársa, ami újabb politikai vitát gerjeszt.