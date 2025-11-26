Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Maratoni kormányülés lesz, ezer téma van

1 órája
A kormányfő bejelentette, hogy rendkívül széles témakörrel készül a mai kormányülés. Orbán Viktor szerint a gazdaságtól a béke-erőfeszítésekig minden fontos ügy terítékre kerül.
Maratoni kormányülés várható – mondta a Karmelita folyosóján siető Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött rövid videóban. A miniszterelnök hozzátette, hogy egy nagyon széles tárgykört ölel fel a mostani kormányülés.

Orbán Viktor
Orbán Viktor maratoni kormányülésre számít szerdán (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Gazdaság és békekeresés kéz a kézben

Lesz itt gazdaságról szó, de kell beszélnünk az orosz-ukrán háború, illetve a béke-erőfeszítések legutóbbi fejleményeiről, milyen lépéseket tehetünk a béke érdekében”

sorolta Orbán Viktor. A kormányülés után a miniszterelnök megígérte, hogy részletes tájékoztatást ad a fejleményekről.

