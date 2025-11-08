Orbán Viktor: Köszönöm, elnök úr!

Megtiszteltetés, hogy itt van, barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke – ezekkel a szavakkal fogadta, mutatta be Donald Trump amerikai elnök a magyar kormányfőt, ami jó kapcsolatra utal. A rövid videó a magyar miniszterelnök Facebook-oldalán látható.

Donald Trump méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt, akit régóta ismer

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Fantasztikus munkát végez, nagyon erős vezető az országában, de szeretett ember is – hangzik a méltatás. akik ismerik, szeretik, „remek országot irányít". Magyarországon nincsenek olyan problémák (utalt itt a migrációra), amelyek más európai országban jelen vannak, megjegyezte ugyanakkor, biztos van-egy két dolog, amiről nem tud. Az is kiderült, régóta ismeri a magyar kormányfőt.