Orbán Viktor: Köszönöm, elnök úr!

Elismerését fejezte ki Donald Trump amerikai elnök a magyar miniszterelnök irányába. Orbán Viktort barátjaként mutatta be az amerikai elnök.
Megtiszteltetés, hogy itt van, barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke – ezekkel a szavakkal fogadta, mutatta be Donald Trump amerikai elnök a magyar kormányfőt, ami jó kapcsolatra utal. A rövid videó a magyar miniszterelnök Facebook-oldalán látható.

orbán viktor, Washington, 2025. november 8.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Donald Trump méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt, akit régóta ismer
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Fantasztikus munkát végez, nagyon erős vezető az országában, de szeretett ember is – hangzik a méltatás. akik ismerik, szeretik, „remek országot irányít". Magyarországon nincsenek olyan problémák (utalt itt a migrációra), amelyek más európai országban jelen vannak, megjegyezte ugyanakkor, biztos van-egy két dolog, amiről nem tud. Az is kiderült, régóta ismeri a magyar kormányfőt.

 

 

