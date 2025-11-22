Orbán Viktor: Közeledik a budapesti békecsúcs

Létezik egy amerikai 28 pontos béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek. Ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással – közölte Orbán Viktor Facebook-videóbejegyzésében szombaton.

Budapest, 2025. november 21. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Elkezd valami kibontakozni

A miniszterelnök elmondta, itt vagyunk egy döntő pillanatban, a következő két-három hét az döntő lesz, hiszen megszülettek az első hivatalos reakciók a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni.