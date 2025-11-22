Orbán Viktor: Közeledik a budapesti békecsúcs

Hírlevél

Ez már a budapesti békecsúcshoz vezető következő, rendkívül fontos lépés – mondta el a miniszterelnök Facebook-videóbejegyzésében az amerikai 28 pontos béketervvel kapcsolatban. Orbán Viktor közölte: elkezd valami kibontakozni.
Létezik egy amerikai 28 pontos béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek. Ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással – közölte Orbán Viktor Facebook-videóbejegyzésében szombaton.

Orbán Viktor: Elkezd valami kibontakozni

A miniszterelnök elmondta, itt vagyunk egy döntő pillanatban, a következő két-három hét az döntő lesz, hiszen megszülettek az első hivatalos reakciók a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni.

Orbán Viktor: Európa előtt két út áll

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

Közeledik a budapesti békecsúcs. Ez a javaslattal, azzal, hogy napvilágra került, hivatalosan is elismerték, hogy ez már a budapesti békecsúcshoz vezető következő rendkívül fontos lépés.”

