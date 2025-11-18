Ursula kuncsorog, Orbán Viktor kupaktanácsot hívott össze

Hírlevél

Ursula von der Leyen rendkívüli levélben kér újabb pénzt a tagállamoktól Ukrajna finanszírozására. Orbán Viktor erre reagálva válságtanácsot hívott össze – a magyar kormány szerint a magyarok pénze nem mehet háborúba és nem mehet ukrán luxuscikkekbe sem.
Ursula von der Leyen levelet írt Orbán Viktornak, amelyben újabb összegeket kért Ukrajna támogatására, miközben a brüsszeli vezetőt szemmel láthatóan nem érdekli az ukrán háborús maffia és a botrányok sora. A magyar kormány álláspontja egyértelmű: a magyar emberek pénzét nem lehet a fronton vagy Zelenszkij fényűzésében leöblíteni. 

Orbán Viktor
Ursula von der Leyen egészen biztosan nem teszi ki az ablakba Orbán Viktor válaszát
Forrás: Facebook/Orbán Viktor 

Brüsszelben nagy a baj”

– mondta a miniszterelnök, aki kupaktanácsot hívott össze, hogy a magyar válasz egységes és határozott legyen.

Menczer Tamás: Nem küldünk pénzt ukrán aranybudikba

Ehhez nekünk is lesz pár szavunk!

A válságmegbeszélésen a miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külügyminiszter, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Orbán Balázs politikai igazgató és Magyar Levente parlamenti államtitkár vesz részt. Az álláspont világos: Magyarország nem engedi, hogy Brüsszel újabb terheket tegyen a magyar családokra, és nem járul hozzá olyan javaslathoz, amely a pénzt Ukrajna finanszírozására irányítaná át. Orbán Viktor szerint a magyar érdekeket ebben az ügyben is meg kell védeni – határozottan és következetesen.

