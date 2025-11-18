Ursula kuncsorog, Orbán Viktor kupaktanácsot hívott össze

Ursula von der Leyen levelet írt Orbán Viktornak, amelyben újabb összegeket kért Ukrajna támogatására, miközben a brüsszeli vezetőt szemmel láthatóan nem érdekli az ukrán háborús maffia és a botrányok sora. A magyar kormány álláspontja egyértelmű: a magyar emberek pénzét nem lehet a fronton vagy Zelenszkij fényűzésében leöblíteni.

Ursula von der Leyen egészen biztosan nem teszi ki az ablakba Orbán Viktor válaszát

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Brüsszelben nagy a baj”

– mondta a miniszterelnök, aki kupaktanácsot hívott össze, hogy a magyar válasz egységes és határozott legyen.