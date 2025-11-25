Váratlan hívást kapott a miniszterelnök, amikor kávészünetet tartott 

Orbán Viktor egy kedélyes jelenetről számolt be közösségi oldalán, mikor is Zalaegerszegre utazva betérek egy benzinkútra.
Itt jól működik a riadólánc, úgy látom. Egy perce sem vagyunk itt”
– mondta Orbán Viktor, utalva arra, hogy alig léptek be a benzinkút ajtaján, a tulajdonos már telefonon beszélt vele. A háttérben a benzinkutas hölgyek villámtempóban „leadták a drótot”, Zoli bácsi pedig olyan tempóban reagált, mintha egész életében erre a pillanatra tréningezett volna: a miniszterelnök, útban egy ipari szuperprojekt átadása felé, egy zalai benzinkút „riasztási láncának” kellős közepén találta magát.
„Nem aprózza el, ahogy kell”
A miniszterelnök derűsen fotózkodott a benzinkúton dolgozókkal, majd megköszönte a kávét, ami Zoli bácsi számlájára ment.
Köszönjük a kávét, Zoli bácsi! Visszahívjuk!”
– zárta a posztot a miniszterelnök, aki láthatóan élvezte a villámgyors, zsigerileg magyaros jelenetet.