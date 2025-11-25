Hírlevél

Rendkívüli

Váratlan hívást kapott a miniszterelnök, amikor kávészünetet tartott 

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök és Lázár János a Flextronics új gyárának átadására tartottak, amikor betértek egy zalai benzinkútra. Amit ott Orbán Viktor kapott, az több volt egy kávénál: egy meglepően gyors „riadólánc” és egy telefon Zoli bácsitól.
Orbán Viktor

Orbán Viktor egy kedélyes jelenetről számolt be közösségi oldalán, mikor is Zalaegerszegre utazva betérek egy benzinkútra. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor kedélyes jelenetbe csöppent egy zalai benzinkúton (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Itt jól működik a riadólánc, úgy látom. Egy perce sem vagyunk itt”

– mondta Orbán Viktor, utalva arra, hogy alig léptek be a benzinkút ajtaján, a tulajdonos már telefonon beszélt vele. A háttérben a benzinkutas hölgyek villámtempóban „leadták a drótot”, Zoli bácsi pedig olyan tempóban reagált, mintha egész életében erre a pillanatra tréningezett volna: a miniszterelnök, útban egy ipari szuperprojekt átadása felé, egy zalai benzinkút „riasztási láncának” kellős közepén találta magát. 

„Nem aprózza el, ahogy kell” 

A miniszterelnök derűsen fotózkodott a benzinkúton dolgozókkal, majd megköszönte a kávét, ami Zoli bácsi számlájára ment. 

Köszönjük a kávét, Zoli bácsi! Visszahívjuk!” 

– zárta a posztot a miniszterelnök, aki láthatóan élvezte a villámgyors, zsigerileg magyaros jelenetet.

