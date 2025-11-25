Váratlan hívást kapott a miniszterelnök, amikor kávészünetet tartott 

Orbán Viktor egy kedélyes jelenetről számolt be közösségi oldalán, mikor is Zalaegerszegre utazva betérek egy benzinkútra.

Orbán Viktor kedélyes jelenetbe csöppent egy zalai benzinkúton (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Itt jól működik a riadólánc, úgy látom. Egy perce sem vagyunk itt”

– mondta Orbán Viktor, utalva arra, hogy alig léptek be a benzinkút ajtaján, a tulajdonos már telefonon beszélt vele. A háttérben a benzinkutas hölgyek villámtempóban „leadták a drótot”, Zoli bácsi pedig olyan tempóban reagált, mintha egész életében erre a pillanatra tréningezett volna: a miniszterelnök, útban egy ipari szuperprojekt átadása felé, egy zalai benzinkút „riasztási láncának” kellős közepén találta magát.