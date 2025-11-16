Orbán Viktor lerántotta a leplet a háború valódi okáról

A miniszterelnök szerint a háború nem önmagában tört ki, hanem azért, mert Moszkva fenyegetve érezte magát a ’90-es évektől kezdődő nyugati terjeszkedés és a NATO-bővítés miatt. Orbán Viktor hangsúlyozta: ez nem felmentés Oroszország számára, de a konfliktus mélyebb hátterét megérteni szükséges ahhoz, hogy Európa békét tudjon teremteni.
„Erő kell, nem háború” – mit jelent ez a gyakorlatban?
Orbán Viktor videójában világossá tette: Magyarországnak nem a háborúskodás miatt kell erősnek lennie, hanem azért, hogy tárgyalóképes legyen egy új európai biztonsági rendszer kialakításában. Szerinte csak akkor lehet tartós megállapodást kötni Oroszországgal, ha a felek kölcsönösen biztonságban érzik magukat — ehhez pedig egyensúlyra, stabilitásra és erőre van szükség.
Az orosz azzal állapodik meg, akiben erőt lát”
– hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ez az a filozófia, amely mentén Magyarország jelenleg is halad.