Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Olvasta már?

Fontos bejelentés: korábban jön a decemberi nyugdíj

Rendkívüli

Százezres bejelentést tett Orbán Viktor

Orbán Viktor

Orbán Viktor lerántotta a leplet a háború valódi okáról

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök szerint nem a háborúhoz, hanem a békéhez kell erő. Orbán Viktor legújabb videójában arról beszélt: a Nyugat és Oroszország közötti bizalmatlanság szülte a konfliktust, és csak egy új európai biztonsági rendszer hozhat megállapodást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorOroszországmegállapodáserőháború

A miniszterelnök szerint a háború nem önmagában tört ki, hanem azért, mert Moszkva fenyegetve érezte magát a ’90-es évektől kezdődő nyugati terjeszkedés és a NATO-bővítés miatt. Orbán Viktor hangsúlyozta: ez nem felmentés Oroszország számára, de a konfliktus mélyebb hátterét megérteni szükséges ahhoz, hogy Európa békét tudjon teremteni.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a háború befejezéséhez erőre van szükség
Forrás: MTI
Orbán Viktor: Európában ma háborús veszély van - videóval

„Erő kell, nem háború” – mit jelent ez a gyakorlatban?

Orbán Viktor videójában világossá tette: Magyarországnak nem a háborúskodás miatt kell erősnek lennie, hanem azért, hogy tárgyalóképes legyen egy új európai biztonsági rendszer kialakításában. Szerinte csak akkor lehet tartós megállapodást kötni Oroszországgal, ha a felek kölcsönösen biztonságban érzik magukat — ehhez pedig egyensúlyra, stabilitásra és erőre van szükség.

Az orosz azzal állapodik meg, akiben erőt lát”

– hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ez az a filozófia, amely mentén Magyarország jelenleg is halad.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!