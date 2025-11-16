Orbán Viktor lerántotta a leplet a háború valódi okáról

„Erő kell, nem háború” – mit jelent ez a gyakorlatban?

Orbán Viktor videójában világossá tette: Magyarországnak nem a háborúskodás miatt kell erősnek lennie, hanem azért, hogy tárgyalóképes legyen egy új európai biztonsági rendszer kialakításában. Szerinte csak akkor lehet tartós megállapodást kötni Oroszországgal, ha a felek kölcsönösen biztonságban érzik magukat — ehhez pedig egyensúlyra, stabilitásra és erőre van szükség.

Az orosz azzal állapodik meg, akiben erőt lát”

– hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ez az a filozófia, amely mentén Magyarország jelenleg is halad.



