Orbán Viktor: Ma is be kell azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni! Hajrá, magyarok!

Miniszterelnök úr, nézze, hogy mi történt 10 éve – mondta Orbán Viktor egyik munkatársa, majd megmutatta az egyik 10 évvel ezelőtti győztes nemzeti válogatott meccsünket, ahol Kleinheisler László lőtt hatalmas gólt a norvég válogatott kapujába.

Orbán Viktor (Fotó: Facebook)

Erre így reagált a kormányfő a videójában:

Kleinheisler először is a köznapi nevén „Scholes”, ez az ő neve, vörös és akkora volt, mint az angoloknak egy Scholes nevű futballistája, akadémista volt, innen Pest környékéről hoztuk el. Bognár György mesteredző úr hívta fel a figyelmünket, hogy van ott egy gyerek, menjünk el érte. Nehéz körülményekből hoztuk el egyébként, tehát büszke vagyok arra, hogy egy komoly, szép pályát tudtunk nyitni valakinek, aki nem lett volna egyébként soha ilyen boldog ember, mint amilyen most. És aztán ott nőtt föl nálunk a szívemhez közel, jól ismertem Scholes-t, és amikor ezt a gólt bevágta, akkor úgy éreztem, hogy itt történelmi igazság van, de hozzá kell tennem jól ellőtte, de a kapus nélkül nem ment volna oda. A norvég kapust biztos nem dicsérték meg utána az öltözőben

– emlékezett vissza Orbán Viktor.

– És most kijutunk a világbajnokságra?

– Majd ma este okosabbak leszünk. A második hely szerintem az a tudásunk alapján behúzható, papírformának is mondanám, de a neheze utána jön, utána venni kell két egyenes kieséses fordulót. Az nagyon nehéz, ott bármi megtörténhet. Tehát mérsékelten vagyok optimista – hangsúlyozta a miniszterelnök.