Rendkívüli!

Szorul a hurok: kiderült Zelenszkij gyenge pontja – az USA kitálalt

Orbán Viktor

Ezért irigylik Magyarországot: így védte meg Orbán Viktor a magyar családokat

A HírTv Célpont című műsora annak járt utána, hogyan vált Magyarország az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók közepette a térség egyetlen stabil pontjává. Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása az amerikai szankciók alóli teljes és időkorlát nélküli mentességről nemcsak diplomáciai bravúr, hanem gazdasági védőpajzs is lett, miközben Szerbia, Bulgária és Románia ellátási válsággal küzd.
Orbán ViktorDonald Trumpszankciókmentesség

A Célpont stábja ezúttal Kelet-Európa energiafrontján vizsgálódott, és arra az eredményre jutott, hogy az Orbán Viktor és Donald Trump között létrejött szankciómentességi megállapodásnak köszönhetően jelenleg Magyarország a régió egyetlen országa, amely elkerülte az amerikai energiaszankciók pusztító hatásait. 

Az Orbán Viktor által elért magyar „szankciómentesség” ma fél Európa számára irigylésre méltó modell.
A HírTv Célpont című műsorának adása bemutatta, hogyan vált Magyarország az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók közepette a térség egyetlen stabil pontjává. Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása az amerikai szankciók alóli teljes és időkorlát nélküli mentességről nemcsak diplomáciai bravúr, hanem gazdasági védőpajzs is lett, miközben Szerbia, Bulgária és Románia ellátási válsággal küzd. Fotó: SAUL LOEB / AFP

 

A HírTv műsora részletesen bemutatta, miként biztosította Orbán Viktor a magyar családok számára az energiaárak stabilitását azzal, hogy Donald Trump amerikai elnökkel megállapodott a szankciómentességről.

Orbán Viktor megegyezett Donald Trumppal, így Magyarország teljes és időkorlát nélküli mentességet élvez az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól”

- hangzott el a műsorban.

Ez a mentesség nemcsak politikai siker, hanem gazdasági életbiztosítás is, hiszen garantálja, hogy a magyar rezsicsökkentés fennmarad, és az árak ne szabaduljanak el, szemben a környező országokkal, ahol a szankciók következményei már súlyosan érzékelhetők.

 

Szerbia és Bulgária bajban

A Célpont riporterei Belgrádban és Szófiában is forgattak, ahol a szankciók miatt energiakrízis és bizonytalanság alakult ki.
Szerbiában az ország legnagyobb olajvállalata, a NISZ orosz többségi tulajdonban van, és az amerikai korlátozások miatt új tulajdonos után kell nézniük, különben üzemanyaghiány fenyeget az országban. A kormány igyekszik elkerülni az államosítást.

De ha nem születik megoldás, a finomító leállhat, és hiány léphet fel a piacon”

- hangzott el az interjúkban.

Bulgáriában a helyzet szintén feszült. A Lukoil tulajdonában álló burgaszi olajfinomító működését az Egyesült Államok csak hat hónapos ideiglenes mentességgel engedélyezte, és a bolgár kormány kénytelen volt törvényt módosítani, hogy egy „különleges megbízott” irányítsa a céget, nehogy pénz jusson Oroszországba.

Hat hónapnyi időt nyertünk, de az óra ketyeg”

- mondta a bolgár energiaügyi illetékes a stábnak.

A műsorban megszólaló bolgár polgárok szerint a benzin és a dízel ára folyamatosan emelkedik, a repülőgép-üzemanyagból pedig mindössze két hónapra elegendő tartalék áll rendelkezésre.


Románia: kiszolgáltatottság és drágulás

Romániában sem jobb a helyzet. A bukaresti kormány az amerikai szankciók végrehajtásáról döntött, a Lukoil helyi érdekeltségét - amely 320 benzinkutat üzemeltet - azonban nehéz új tulajdonoshoz juttatni. A gázolaj ára áttörte a 8 lejes lélektani határt, és a szakértők szerint a decemberben életbe lépő intézkedések újabb drágulást hozhatnak.

Románia importfüggő ország, a vezetékes ellátás bármilyen zavara azonnali áremelkedést okoz”

- figyelmeztetett a Célpontnak nyilatkozó román energiapiaci elemző.

 

A magyar különút: diplomáciai mesterhúzás

Miközben a térség országai versenyt futnak az idővel, hogy alkalmazkodjanak az amerikai döntésekhez, Magyarország stabilan biztosítja az energiaellátást. A Célpont összefoglalója szerint a magyar kormány már a háború első éveiben felismerte, hogy az ország tengerpart és alternatív útvonalak hiányában nem szakadhat le egyik napról a másikra az orosz energiahordozókról. Orbán Viktor ezért már ősszel jelezte Trump elnöknek, hogy Magyarország gáz- és kőolajellátása vezetékes rendszerben működik, és a szankciók bevezetése súlyos következményekkel járna.

Az egyeztetések eredményeként a Török Áramlat és a Barátság vezeték teljes mentességet kapott, ami garantálja az ellátás folyamatosságát.

Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség. Magyarország energiaellátása és a rezsicsökkentés így teljes mértékben biztosított”

- állapította meg a műsor.


Nemzetközi visszhang: irigylik a magyar modellt

A Célpont szerint Szerbiában és Bulgáriában is elismeréssel beszélnek a magyar diplomácia sikeréről.

Nagyon okosan csinálta - el akarja kerülni a háborút, és közben az embereknek biztosítja az üzemanyagot”

- mondta egy belgrádi megszólaló Orbán Viktor diplomáciai lépéseiről.

A magyar vezetés nagyon hatékonyan tárgyalt Donald Trump kormányzatával, és elérte, hogy Magyarországra ne vonatkozzanak a korlátozások”

- tette hozzá egy bolgár szakértő.

A műsor összegzése szerint Magyarország ma a régió egyetlen szankciómentes, energiabiztos állama, ahol nem kérdés, hogy jön-e az energia, és mennyit fizetnek érte a családok. A Célpont riport összeállítása egyértelműen bemutatta, hogy míg Bulgária, Románia és Szerbia a szankciós rendszer következményeivel küszködik, addig Magyarország diplomáciai sikere révén megőrizte energiafüggetlenségét és gazdasági stabilitását. A magyar „szankciómentesség” ma fél Európa számára irigylésre méltó modell, Orbán Viktor stratégiája pedig a térség biztonságpolitikai mérföldkövévé vált.

 

