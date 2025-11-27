Ezért irigylik Magyarországot: így védte meg Orbán Viktor a magyar családokat

A Célpont stábja ezúttal Kelet-Európa energiafrontján vizsgálódott, és arra az eredményre jutott, hogy az Orbán Viktor és Donald Trump között létrejött szankciómentességi megállapodásnak köszönhetően jelenleg Magyarország a régió egyetlen országa, amely elkerülte az amerikai energiaszankciók pusztító hatásait.
Az Orbán Viktor által elért magyar „szankciómentesség” ma fél Európa számára irigylésre méltó modell
A HírTv műsora részletesen bemutatta, miként biztosította Orbán Viktor a magyar családok számára az energiaárak stabilitását azzal, hogy Donald Trump amerikai elnökkel megállapodott a szankciómentességről.
Orbán Viktor megegyezett Donald Trumppal, így Magyarország teljes és időkorlát nélküli mentességet élvez az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól”
- hangzott el a műsorban.
Ez a mentesség nemcsak politikai siker, hanem gazdasági életbiztosítás is, hiszen garantálja, hogy a magyar rezsicsökkentés fennmarad, és az árak ne szabaduljanak el, szemben a környező országokkal, ahol a szankciók következményei már súlyosan érzékelhetők.
Szerbia és Bulgária bajban
A Célpont riporterei Belgrádban és Szófiában is forgattak, ahol a szankciók miatt energiakrízis és bizonytalanság alakult ki.
Szerbiában az ország legnagyobb olajvállalata, a NISZ orosz többségi tulajdonban van, és az amerikai korlátozások miatt új tulajdonos után kell nézniük, különben üzemanyaghiány fenyeget az országban. A kormány igyekszik elkerülni az államosítást.
De ha nem születik megoldás, a finomító leállhat, és hiány léphet fel a piacon”
- hangzott el az interjúkban.
Bulgáriában a helyzet szintén feszült. A Lukoil tulajdonában álló burgaszi olajfinomító működését az Egyesült Államok csak hat hónapos ideiglenes mentességgel engedélyezte, és a bolgár kormány kénytelen volt törvényt módosítani, hogy egy „különleges megbízott” irányítsa a céget, nehogy pénz jusson Oroszországba.
Hat hónapnyi időt nyertünk, de az óra ketyeg”
- mondta a bolgár energiaügyi illetékes a stábnak.
A műsorban megszólaló bolgár polgárok szerint a benzin és a dízel ára folyamatosan emelkedik, a repülőgép-üzemanyagból pedig mindössze két hónapra elegendő tartalék áll rendelkezésre.
Románia: kiszolgáltatottság és drágulás
Romániában sem jobb a helyzet. A bukaresti kormány az amerikai szankciók végrehajtásáról döntött, a Lukoil helyi érdekeltségét - amely 320 benzinkutat üzemeltet - azonban nehéz új tulajdonoshoz juttatni. A gázolaj ára áttörte a 8 lejes lélektani határt, és a szakértők szerint a decemberben életbe lépő intézkedések újabb drágulást hozhatnak.
Románia importfüggő ország, a vezetékes ellátás bármilyen zavara azonnali áremelkedést okoz”
- figyelmeztetett a Célpontnak nyilatkozó román energiapiaci elemző.
A magyar különút: diplomáciai mesterhúzás
Miközben a térség országai versenyt futnak az idővel, hogy alkalmazkodjanak az amerikai döntésekhez, Magyarország stabilan biztosítja az energiaellátást. A Célpont összefoglalója szerint a magyar kormány már a háború első éveiben felismerte, hogy az ország tengerpart és alternatív útvonalak hiányában nem szakadhat le egyik napról a másikra az orosz energiahordozókról. Orbán Viktor ezért már ősszel jelezte Trump elnöknek, hogy Magyarország gáz- és kőolajellátása vezetékes rendszerben működik, és a szankciók bevezetése súlyos következményekkel járna.
Az egyeztetések eredményeként a Török Áramlat és a Barátság vezeték teljes mentességet kapott, ami garantálja az ellátás folyamatosságát.
Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség. Magyarország energiaellátása és a rezsicsökkentés így teljes mértékben biztosított”
- állapította meg a műsor.
Nemzetközi visszhang: irigylik a magyar modellt
A Célpont szerint Szerbiában és Bulgáriában is elismeréssel beszélnek a magyar diplomácia sikeréről.
Nagyon okosan csinálta - el akarja kerülni a háborút, és közben az embereknek biztosítja az üzemanyagot”
- mondta egy belgrádi megszólaló Orbán Viktor diplomáciai lépéseiről.
A magyar vezetés nagyon hatékonyan tárgyalt Donald Trump kormányzatával, és elérte, hogy Magyarországra ne vonatkozzanak a korlátozások”
- tette hozzá egy bolgár szakértő.
A műsor összegzése szerint Magyarország ma a régió egyetlen szankciómentes, energiabiztos állama, ahol nem kérdés, hogy jön-e az energia, és mennyit fizetnek érte a családok. A Célpont riport összeállítása egyértelműen bemutatta, hogy míg Bulgária, Románia és Szerbia a szankciós rendszer következményeivel küszködik, addig Magyarország diplomáciai sikere révén megőrizte energiafüggetlenségét és gazdasági stabilitását. A magyar „szankciómentesség” ma fél Európa számára irigylésre méltó modell, Orbán Viktor stratégiája pedig a térség biztonságpolitikai mérföldkövévé vált.