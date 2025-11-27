Ezért irigylik Magyarországot: így védte meg Orbán Viktor a magyar családokat

A Célpont stábja ezúttal Kelet-Európa energiafrontján vizsgálódott, és arra az eredményre jutott, hogy az Orbán Viktor és Donald Trump között létrejött szankciómentességi megállapodásnak köszönhetően jelenleg Magyarország a régió egyetlen országa, amely elkerülte az amerikai energiaszankciók pusztító hatásait.

A HírTv Célpont című műsorának adása bemutatta, hogyan vált Magyarország az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók közepette a térség egyetlen stabil pontjává. Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása az amerikai szankciók alóli teljes és időkorlát nélküli mentességről nemcsak diplomáciai bravúr, hanem gazdasági védőpajzs is lett, miközben Szerbia, Bulgária és Románia ellátási válsággal küzd. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az Orbán Viktor által elért magyar „szankciómentesség” ma fél Európa számára irigylésre méltó modell

A HírTv műsora részletesen bemutatta, miként biztosította Orbán Viktor a magyar családok számára az energiaárak stabilitását azzal, hogy Donald Trump amerikai elnökkel megállapodott a szankciómentességről.

Orbán Viktor megegyezett Donald Trumppal, így Magyarország teljes és időkorlát nélküli mentességet élvez az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól”

- hangzott el a műsorban.

Ez a mentesség nemcsak politikai siker, hanem gazdasági életbiztosítás is, hiszen garantálja, hogy a magyar rezsicsökkentés fennmarad, és az árak ne szabaduljanak el, szemben a környező országokkal, ahol a szankciók következményei már súlyosan érzékelhetők.

Szerbia és Bulgária bajban

A Célpont riporterei Belgrádban és Szófiában is forgattak, ahol a szankciók miatt energiakrízis és bizonytalanság alakult ki.

Szerbiában az ország legnagyobb olajvállalata, a NISZ orosz többségi tulajdonban van, és az amerikai korlátozások miatt új tulajdonos után kell nézniük, különben üzemanyaghiány fenyeget az országban. A kormány igyekszik elkerülni az államosítást.

De ha nem születik megoldás, a finomító leállhat, és hiány léphet fel a piacon”

- hangzott el az interjúkban.

Bulgáriában a helyzet szintén feszült. A Lukoil tulajdonában álló burgaszi olajfinomító működését az Egyesült Államok csak hat hónapos ideiglenes mentességgel engedélyezte, és a bolgár kormány kénytelen volt törvényt módosítani, hogy egy „különleges megbízott” irányítsa a céget, nehogy pénz jusson Oroszországba.

Hat hónapnyi időt nyertünk, de az óra ketyeg”

- mondta a bolgár energiaügyi illetékes a stábnak.

A műsorban megszólaló bolgár polgárok szerint a benzin és a dízel ára folyamatosan emelkedik, a repülőgép-üzemanyagból pedig mindössze két hónapra elegendő tartalék áll rendelkezésre.