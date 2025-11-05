Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott: erről tárgyal Orbán Viktor és Trump Washingtonban

Olvasta már?

Feszült pillanatok Ukrajnában: Angelina Jolie testőrét besorozták a frontra

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Magyarország felkészült, irány Amerika! Tegyük naggyá Magyarországot!

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Orbán Viktor vezette magyar delegáció csütörtökön utazik Washingtonba. A magyar kormányfő Donald Trump amerikai elnökkel folytat fontos tárgyalásokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorDonald TrumptárgyalásMagyarországWashington

Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar delegáció csütörtökön utazik Washingtonba. A magyar kormányfő Donald Trump amerikai elnökkel folytat fontos tárgyalásokat.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök erről osztott meg most egy látványos videót a közösségi oldalán, amihez ezt írta:

Magyarország felkészült, irány Amerika! Tegyük naggyá Magyarországot!”

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!