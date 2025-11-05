Orbán Viktor: Magyarország felkészült, irány Amerika! Tegyük naggyá Magyarországot!

Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar delegáció csütörtökön utazik Washingtonba. A magyar kormányfő Donald Trump amerikai elnökkel folytat fontos tárgyalásokat.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök erről osztott meg most egy látványos videót a közösségi oldalán, amihez ezt írta: