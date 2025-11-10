Orbán Viktor: Magyarország mentesül az amerikai olajszankciók alól

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be, az elmúlt napok eseményeiről. Lezajlott „az év eddigi legfontosabb tárgyalása”. A miniszterelnök szerint Donald Trumppal sikerült megegyezni abban, hogy Magyarország teljes mentességet kap az amerikai olajszankciók alól.
Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció
– fogalmazott Orbán Viktor.
Elhárított veszély
A kormányfő szerint a tét hatalmas volt: az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése akár két-háromszoros rezsiköltséget és ezer forintos benzinárat is okozhatott volna. „Igazi katasztrófát” – írta.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak.”
A találkozó a Fehér házban zajlott, ahol a magyar fél több gazdasági kérdésről is egyeztetett az amerikai elnökkel. A megbeszélés fő témája az energiapolitikai együttműködés volt.