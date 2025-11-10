Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Magyarország mentesül az amerikai olajszankciók alól

Orbán Viktor közölte, hogy megegyeztek Donald Trumppal: Magyarország időhatár nélkül mentesül az amerikai olajszankciók alól. A kormányfő szerint ez a megállapodás megakadályozta, hogy a magyar családokat súlyos rezsiválság érje.
Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be, az elmúlt napok eseményeiről. Lezajlott „az év eddigi legfontosabb tárgyalása”. A miniszterelnök szerint Donald Trumppal sikerült megegyezni abban, hogy Magyarország teljes mentességet kap az amerikai olajszankciók alól.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 7: Hungary Prime Minister Viktor Orban interacts with U.S President Donald Trump during a bilateral lunch in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Orbán and Trump are expected to address the continued reliance of Hungary on Russian oil, a resource seen as critical for funding Moscow's war. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Orbán Viktor
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció

– fogalmazott Orbán Viktor.

Elhárított veszély

A kormányfő szerint a tét hatalmas volt: az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése akár két-háromszoros rezsiköltséget és ezer forintos benzinárat is okozhatott volna. „Igazi katasztrófát” – írta.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak.”

A találkozó a Fehér házban zajlott, ahol a magyar fél több gazdasági kérdésről is egyeztetett az amerikai elnökkel. A megbeszélés fő témája az energiapolitikai együttműködés volt.

 

